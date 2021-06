Iværksætternetværk på virksomhedsbesøg. Foto: Erhvervsforum Roskilde

Erhvervsforum laver netværk for yngre ledere

Roskilde - 09. juni 2021 kl. 15:39 Kontakt redaktionen

Erhvervsforum Roskilde har netop taget initiativ til at starte et nyt netværk for yngre ledere under 35 år. Baggrunden for initiativet er, at tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af yngre ledere under 35 år i perioden 2008 til 2018 er faldet med 24 procent. Andelen af ledere under 35 år udgør i dag mindre end 10 procent af det samlede antal ledere, og en analyse fra Dansk Industri viser, at antallet af ledere over 50 år er steget fra 35 procent i 2010 til 44 procent i 2019. Den udvikling rammer også Roskildes virksomheder.

- Det indikerer, at vi står over for en potentiel ledelsesmæssig udfordring, der også rammer Roskilde, inden for en overskuelig fremtid, hvis ikke der handles nu. Vi har stor erfaring med at opbygge og udvikle netværk hos Erhvervsforum og derfor har vi både ladet os inspirere og udfordre af udviklingen, siger Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum.

Hos Erhvervsforum ved man godt, at der skal arbejdes hårdt for at få etableret et så målrettet netværk. Derfor arbejder man med en bruttoliste på 78 virksomheder, som forventes at have yngre ledere, der med fordel kunne komme med i netværket. Alle, der er interesseret i at deltage i netværket, er velkomne og kan allerede nu tilmelde sig på Erhvervsforums hjemmeside.

Erhvervsforum har stor erfaring med at oprette og drive netværk. Nogle af de netværk som drives af Erhvervsforum er netværk for lokale fødevareproducenter, energi- og håndværkernetværk, RO:KOST madfestival netværk og iværksætternetværk. Derudover holder Erhvervsforum også 10 årlige medlemsnetværksmøder og otte fyraftensnetværksmøder hos lokale virksomheder.

