Voila! Martin Sattrup Christensen forventer, at andre også har budt på opgaven med at varetage kommunens erhvervsservice, men føler også, at opgaven er som skræddersyet til Erhvervsforum Roskilde, som har valgt at offentliggør indholdet af sit bud. Foto: Kim Rasmussen

Erhvervsforum lægger kortene på bordet

Roskilde - 20. august 2021 kl. 19:40 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Når man deltager i et udbud, holder man ofte kortene tæt til kroppen, men Erhvervsforum har valgt en helt anden strategi, når det handler om at genvinde opgaven med at varetage kommunens erhvervsservice.

Siden 2013, da kommunen første gang sendte opgaven i udbud, har erhvervsservice ligget hos Erhvervsforum Roskilde. Den aktuelle kontraktperiode udløber ved årsskiftet, så der skal laves en ny kontrakt for endnu en firårig periode. Hvem kommunen vælger, afhænger dog af det udbud, hvor fristen for at byde ind på opgaven udløb i søndags.

Hvor mange bud, der er kommet, vides ikke, men Erhvervsforum Roskilde er i hvert fald blandt bejlerne - og er så tilfredse med og stolte af, hvad man kan levere, at foreningen har valgt at offentliggøre indholdet af sit bud.

- Det gør vi, fordi vi gerne vil vise, hvad vi kan byde ind med og skabe forståelse for, at vi fortsat vil være den ideelle partner for kommunen. Vi tror på, at vi har lavet et rigtig stærkt bud, siger Erhvervsforum Roskildes direktør, Martin Sattrup Christensen.

Da foreningen sidst vandt opgaven, var det for næsen af flere andre interesserede, og Martin Sattrup Christensen forventer, at der også denne gang vil være konkurrence. Det hilser han velkommen, men føler sig også tryg ved, at det bud, han har skrevet under på, viser sig at være det bedste.

- Det er også derfor, vi spiller med åbne kort. Vi synes, opgaven er skræddersyet til os, og vi synes, vi spiller ind med nogle gode ting, fx at få integreret musikbystrategien ordentligt og for opbygget et netværk omkring den. At bygge netværk er noget af det, vi har erfaring med at gøre, siger Martin Sattrup Christensen.

I forhold til den bestående kontrakt har Erhvervsforum Roskilde denne gang også udvidet sit tilbud, så det omfatter en indsats, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder til vækst gennem internationalisering og eksport.

Hvem der vinder udbuddet af kommunens erhvervsservice, bliver meldt ud i slutningen af næste måned.