Direktør Martin Sattrup forklarer, hvordan Erhvervsforums undersøgelse er mere præcist og derfor ekstra anvendelig. Foto: Jan Partoft

Erhvervsforum i Roskilde: Brug for bedre erhvervs-undersøgelse

Roskilde - 14. september 2021 kl. 17:55 Kontakt redaktionen

Erhvervsforum i Roskilde laver nu for anden gang en undersøgelse, der skal afdække og undersøge erhvervsklimaet i Roskilde Kommune.

Dansk Industri og SMV Danmark laver lignende landsdækkende undersøgelser, som imidlertid kun afdækker en lille del af erhvervslivet i Roskilde, idet formålet her er at sammenligne kommunerne på bestemte områder.

Erhvervsforums ønske er, at undersøgelsen dækker flere virksomheder og et bredere område. Derfor bliver undersøgelsen sendt ud til store og små virksomheder indenfor alle brancher. På den måde bliver undersøgelsen repræsentativ for erhvervslivet i hele Roskilde Kommune.

Sammensætningen af Roskildes erhvervsliv adskiller sig fra andre kommuner ved i udpræget grad at bestå af små og mellemstore virksomheder. Vi har rigtig mange virksomheder med 2 - 50 ansatte.

Handel og serviceerhverv udgør ca. 30% af de 4.600 virksomheder vi har i Roskilde med én eller flere ansatte. Det skal en god erhvervsundersøgelse afspejle.

For få svar

Derfor dur det ikke kun at spørge 70-100 virksomheder, hvis man gerne vil have et repræsentativt billede af hele Roskildes erhvervsliv.

I vores iværksætterbarometer spurgte vi i februar 912 iværksættere og 104 svarede. Det svarer til 11% hvilket sammenholdt med størrelse og branchefordeling gav den ønskede brede i undersøgelsen.

I vores erhvervsklimaundersøgelse fra 2020 fik vi 552 besvarelser svarende til 12,7% af virksomhederne. Her kunne vi også se en klar sammenhæng mellem branchestørrelse og svarprocent.

Foruden antallet af medvirkende i undersøgelsen er den måde, man stiller spørgsmålene på, afgørende for resultaterne.

Jo mere præcist spørgsmålene er formuleret, desto mere anvendelige bliver svarene.

I undersøgelsen fra Dansk Industri får Roskilde en lav score, fordi vi ikke har så mange ledige. Det er jo positivt, men DI drager den konklusion, at det så er svært at få arbejdskraft.

Tiltrækker arbejdskraft

Men vi ved i Erhvervsforum, at virksomheder flytter til Roskilde, fordi det er nemmere her at trække arbejdskraft til fra omegnskommunerne end i f.eks. Nordsjælland. Derfor spørger vi i vores undersøgelse om hvilken type arbejdskraft virksomhederne har behov for.

Her kan vi se, at der er et godt match mellem efterspørgslen på arbejdskraft og sammensætningen i form af faglærte og ufaglærte samt personer med videregående uddannelser.

Vi spørger også til både kendskab og tilfredsheden med det lokale jobcenter. Her er det også bemærkelsesværdigt, at der blandt de 20% der benytter jobcentret er en stor tilfredshed med det. Den vigtige detalje kommer jo ikke frem hvis man kun spørger til tilfredsheden med jobcentret.

Et sidste eksempel er dialogen mellem kommunens forvaltning og virksomhederne. De fleste har på et eller andet tidspunkt oplevet noget, man ikke var tilfreds med. Derfor spørger vi ind til oplevelser, som er maksimalt 3 år gamle og vi spørger til ikke mindre end 9 faktorer for at få et mere nuanceret billede af situationen. Vi ved præcist hvor man er gode og hvor der er behov for forbedringer. Dermed kan vi få en mere seriøs dialog med kommunen omkring resultaterne.

Resultaterne skal bruges

Resultaterne er i øvrigt kernen i det hele. Den gode undersøgelse skaber muligheder for at forbedre resultaterne, og det er hele formålet med vores undersøgelse.

Vi ønsker et tæt samspil mellem det lokale erhvervsliv og kommunen. Derfor har vi også haft en dialog med kommunen om både vores spørgsmål og ikke mindst svarmulighederne.

Er den gal med dem, så bliver konklusionerne også misvisende.

Martin Sattrup Christensen,

direktør for Erhvevsforum Roskilde.