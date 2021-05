Erhvervsforum i 40 år

Når Erhvervsforum holder generalforsamling 14. juni, kan foreningen for alle Roskildes virksomheder se tilbage på 40 års indsats.

Formanden, advokat Rune Tarnø, kan fortælle om de mange års indsats med at varetaget interesserne for alle kommunens virksomheder, både små og store.

Siden 2013 har foreningen samtidig på vegne af kommunen stået for at levere lokal erhvervsservice og hjælpe Roskildes iværksættere frem..

Netop den sidste opgaver bliver også et tema på genralforsamlingen, hvor Le Gammeltoft holder oplæg. Hun er selv iværksætter, forkvinde for Heartbeats samt formand for Dansk Erhvervs iværksætterpanel.