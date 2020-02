Martin Sattrup Christensen har en fortid som bl.a. direktør i Berendsen Textil Service A/S. Fremover kan han kalde sig direktør i Erhvervsforum Roskilde.

Erhvervsforum får ny direktør med bred erfaring

Roskilde - 21. februar 2020 kl. 11:19

Erhvervsforum Roskildes har afsluttet sin jagt på en ny direktør.

Valget er faldet på Martin Sattrup Christensen, som tiltræder ved månedsskiftet, og som er fundet ved hjælp af rekrutteringsfirmaet Ballisager.

Erhvervsforum Roskilde har ikke behøvet at gå over åen efter vand, for Martin Sattrup Christensen bor i Jyllinge. Han har et fyldigt cv, der blandt meget andet tæller ledelsesposter i Berendsen-koncernen frem til 2012.

Fra 2013 og frem til selskabets konkurs i 2015 var han administrerende direktør i det private hjemmeplejefirma Kærkommen, og sideløbende og frem til 2015 var han også bestyrelsesmedlem i Sticks'n'Sushi.

Fra 2015 til 2017 var han også med i bestyrelsen for flere selskaber under Jensens Bøfhus, og senest har han været selvstændig Linkedin-ekspert, sideløbende med at han sidder i bestyrelsen for en lang række af virksomheder.

Fjerde direktør på få år Med ansættelsen af Martin Sattrup Christensen er der udsigt til, at der kan sættes punktum for et meget turbulent kapitel i Erhvervsforums historie. Han bliver således den fjerde direktør i stolen på få år.

Jens Müller forlod Erhvervsforum Roskilde ved udgangen af september 2017, hvorefter der gik et halvt år, inden Mette Ehlers Mikkelsen blev ansat som ny direktør. Hun havde tidligere været direktør for Gribskov Erhvervscenter, hvor hun var fratrådt brat et år tidligere efter uenighed med bestyrelsen dér.

Opholdet i Roskilde blev dog ingen succes. Mette Ehlers Mikkelsen mistede bestyrelsens tillid og blev fyret i april 2019.

Derefter blev Lara Klingbeil konstitueret som direktør, og efter sommerferien blev det konverteret til en fast stiling, men i november så Lara Klingbeil sig nødsaget til at sige jobbet op af personlige årsager.

Det skete samtidig med, at der også på formandsposten var udskiftning, eftersom Kasper Bæk var på vej til at fratræde i kølvandet på hans nye job i Køge.

Taknemmelig bestyrelse Kasper Bæk er nu blevet afløst af Rune Tarnø, og med ansættelsen af Martin Sattrup Christensen både tror og håber Rune Tarnø inderligt, at der kan falde ro over tingene igen.

- Som det er de fleste bekendt, har vi igennem de seneste mange måneder været uden daglig ledelse i Erhvervsforum, hvilket blandt andet har betydet, at de dygtige medarbejdere i organisationen har måttet yde en stor indsats for at kunne løfte opgaven med levering af erhvervsservice til kommunens virksomheder samt relevante og spændende arrangementer for foreningens medlemmer. Vi er i bestyrelsen taknemmelige for, at medarbejderne over en så lang periode er lykkedes med at leve op til såvel vores aftale med kommunen som medlemmernes forventninger, siger Rune Tarnø.

Stærkt ansøgerfelt Han oplyser, at ansøgerfeltet til jobbet var stærkt og indeholdt flere dygtige og inspirerende kandidater - og at bestyrelsen er overbevist om, at den med Martin Sattrup Christensen har fundet en erfaren og kompetent ny direktør til blandt andet at varetage de flere end 500 medlemmers interesser i Roskilde og omegn.

Markant talarør Martin Sattrup Christensen selv er stolt og glad for at have fået jobbet som direktør for Erhvervsforum.

- Sammen med et meget kompetent team af medarbejdere og en aktiv bestyrelse ser jeg frem til at arbejde for en styrkelse af erhvervslivet i hele Roskilde Kommune. Roskilde har mange styrker som erhvervsby og med en stor opbakning fra medlemmerne i Erhvervsforum skal vi ikke bare fastholde, men udbygge dem til gavn for alle i kommunen. Med den positive udvikling, som Erhvervsforum er i gang med, går vi fremtiden i møde med fortsat stor optimisme og bestyrelsen finder, at den nye organisering og det team, som vi nu har samlet, er kompetent og rustet til både at være et markant talerør for vores medlemsvirksomheder og samtidig en professionel sparringspartner til kommunens udvikling på fx erhvervspolitikken, siger Martin Sattrup Christensen.

