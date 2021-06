Se billedserie Rune Tarnø glædede sig over, at Erhvervsforum Roskilde står stærkt. Foto: Rasmus Smedstrup

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsforum er vokset under corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsforum er vokset under corona

Roskilde - 15. juni 2021 kl. 17:51 Kontakt redaktionen

Erhvervsforum Roskilde benyttede mandagen til at holde sin generalforsamling. Det skete Guldaldersalen på Prindsen, hvor der med fuldt hus og højt humør - og med god grund.

Erhvervsforum er nemlig i fuld fart fremad. På trods af pandemiens jerngreb om erhvervslivet det seneste år har Erhvervsforum således oplevet en netto tilgang i nye medlemmer på 12 procent og derfor nu nærmer sig 600 medlemmer.

Erhvervsforum har desuden hjulpet otte coronaramte virksomheder med ansøgninger til erhvervsfremmemidler, hvoraf seks fik tildelt midler på helt op til en kvart million kroner. Foreningen har desuden i løbet af 2020 formået at afholde 17 netværksarrangementer, 18 kurser og workshops samt mere end 180 virksomhedsbesøg.

Et vigtigt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen var den kommende Femern Bælt-tunnel. Roskildes erhvervsliv har nemlig under coronakrisen har vist sig at være ekstremt robust, og det fremhævede Erhvervsforums formand Rune Tarnø som noget, der fremadrettet skal udnyttes.

- Vi står bare stærkt i Roskilde, og den situation skal vi udnytte, for om bare otte år vil vi stå i en ny og nok mere konkurrencepræget situation. Erhvervsforum vil derfor i både workshops, netværksmøder og netværk komme til at have større fokus på internationalisering og eksport, sagde Rune Tarnø.

Han annoncerede også, at Erhvervsforum Roskilde har tænkt sig igen at byde ind på opgaven om at varetage kommunens erhvervsfremme, der netop er kommet i udbud.

På generalforsamlingen blev foreningens 40-års jubilæum fejret. Det skete med et tilbageblik på milepæle - udviklingen af en ny udviklings- og erhvervsstrategi for områder af Roskilde i 2007, indgåelse af kontrakt med kommunen omkring erhvervs- og turismefremme i både 2013 og 2018, og senest, i 2021, udgivelsen af både Virksomhedsguiden, Business Roskilde og den nye Iværksætterbog.

Generalforsamlingen blev indledt med et debatmøde om iværksætteri med Le Gammeltoft, grundlægger af Heartbeats og formand for iværksætterpanelet i Dansk Erhverv. Til stor interesse for de mange deltagende fortalte Le Gammeltoft om de udfordringer, man kan møde som iværksætter i Danmark, og kom med bud på, hvordan disse udfordringer kan imødekommes.

relaterede artikler

Roskildes iværksættere er optimister 08. marts 2021 kl. 16:21