Til-Fra kort med Roskilde motiver som bliver distribueret i hele Danmark og som fås gratis på Turistkontoret fra 1. december.

Erhvervsforum: Travl afslutning med VisitRoskilde

Roskilde - 13. november 2020 kl. 13:07

VisitRoskilde har en travl tid frem overgangen i den nye organisation Fjordlandet fra nytår.

Turismedag med fokus på lokalturismen i Roskilde efter COVID-19, klipning af julefilm til julekampagnen, tematiserede guideture, udgivelse af 99.000 postkort lavet som til-fra kort er nogle af de mange projekter, som VisitRoskilde arbejder med op til årets afslutning.

Der er således fortsat godt gang i VisitRoskildes mange opgaver inden for fremme af turismen i Roskilde - en vanskelig opgave set i lyset af COVID-19 situationen, og som kræver en ekstra indsats herop til julehandlen og de mange julearrangementer i byen.

Det er en speciel situation i år, hvor det nye VisitFjordlandet fremover skal stå for markedsføringen af turisme-aktiviteterne i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Erhvervsforum har i lang tid vidst, at vi ikke længere skulle have vores 4 medarbejdere ansat efter den 31. december i år. Specielt for medarbejderne har det været hårdt med en uvis fremtid - både i forhold til opgaver, men også i forhold til en ny arbejdsplads.

I august blev det endeligt afklaret, at 2 ud af 4 medarbejdere ville blive virksomhedsoverdraget til den nye DMO, og dette har naturligvis kunne mærkes i vores organisation. Erhvervsforum har arbejdet for en god og glidende overgang af dels medarbejderne dels opgaverne til VisitFjordlandet, så de står godt rustet til at håndtere opgaverne i det nye år.

I foråret fik Erhvervsforum ansat vores nye direktør, og Martin Sattrup Christensen har løftet et stort ansvar ved en forberedelse af transformationen af kommunens turismeservice - samtidig med at han og de øvrige medarbejdere har løftet de mange daglige opgaver indenfor VisitRoskilde, da vi desværre er ramt af et par sygemeldte medarbejdere og en leder på barsel.

Trods udfordringer med COVID-19 og arbejdet med overgangen til den nye DMO har vi i VisitRoskilde valgt at holde fokus på vores opgaver, og sikre at vi lever op til vores nuværende kontrakt med kommunen, samtidig med at vi sørger for at servicere vores mange medlemmer inden for turisterhvervet, herunder restauranter, institutioner og spillesteder. Alle virksomheder der i disse tider oplever en svær hverdag.

Derudover har vi gennem hele året leveret mange timers arbejde til VisitFjordlandet, ligesom vi har været med til at finansiere en stor del af deres aktiviteter, hvilket vi håber de får gavn af i deres fremadrettede arbejde. Senest har vi efter forespørgsel fra dem indgået aftale med en af vores medarbejdere om, at hun kan starte op i VisitFjordlandet nu, så den nye direktør får en ekstra ressource og pågældende medarbejder en mere smidig overgang til sin nye arbejdsplads. Formelt er medarbejderen sammen med de øvrige turismemedarbejdere fortsat ansat i VisitRoskilde frem til årsskiftet.

Som det fremgår er der i disse uger ekstra travlt i vores afdeling for turismeservice, og vi har derfor været så heldige at kunne ansætte 2 ekstra medarbejdere i afdelingen til at bistå med de mange opgaver op til jul, så der fortsat leveres turismeservice fra Turistbureauet, som holder åbent frem til årsskiftet - dette selvom vi er flyttet til nye gode lokaler ude ved Zealand på Maglegårdsvej.

Vi er til dagligt i tæt kontakt med de mange turisme-aktører i Roskilde og hjælper dem med alt fra at søge støtte til erhvervsudvikling, rådgivning om markedsføring, opbakning til kampagner og udarbejdelse af pressemeddelelser. Efteråret været præget af RO:KOST madfestival med 41 lokalproducenter og 11 restauranter som deltagere, erhvervsturismekampagne, netværksmøder, planlægning af årets anden turismedag, og at få så mange af Roskildes turismeaktører som muligt med i de nye tilskudspuljer. Så vi har fuld fart på frem til vi siger farvel og tak for denne gang.

Det her været en spændende opgave at arbejde med kommunens turismeservice, og nu vil Erhvervsforum se fremad og glæde os til at fokusere vores kræfter på den mere erhvervsrelaterede service for dels vores mere end 550 medlemsvirksomheder dels håndteringen af kommunens erhvervsservice - og i den forbindelse vil vi naturligvis fortsætte med at levere god og relevant service til Roskildes turismevirksomheder, herunder de omtalte restauranter, turistaktører mfl. og ikke mindst i de kommende år være en stærk medspiller til at styrke Roskildes oplevelsesøkonomi.

Formandsskabet for Erhvervsform Roskilde

Rune Tarnø, TVC Advokater

Morten Bo Berthelsen, Roskilde Kopi og Print

Om VisitRoskilde

4 fuldtidsansatte medarbejdere og 2 kontraktansatte

Driver Turistkontoret på Stændertorvet med ca. 12.000 årlige besøgende

Har i år haft 472.000 besøgende på hjemmesiden VisitRoskilde.dk

Har fået Roskildes turistattraktioner vist på de digitale medier mere end 13 mio. gange i 2020

Har 16.364 følgere på de sociale medier - en stigning i 2020 på 29%