Erhvervsforum: Roskilde skal være nummer et til iværksættere

- Det er også vores ambition, at Roskilde skal være Danmarks bedste iværksætterkommune. Når vi i dag sammenligner os med andre kommuner, så har vi et stærkt udgangspunkt. Men skal vi nå vores ambition, så kræver det et stærkt samarbejde blandt alle de lokale aktører, og det vil vi i Erhvervsforum gerne være med til. Derfor finder vi det vigtigt, at fokus på iværksætteri også vil være en del af kommunens nye erhvervsstrategi. Som kommunens officielle partner på støtte og rådgivning til iværksættere og med omkring 100 medlemmer, der selv er eller har en baggrund som iværksætter, så har vi alle forudsætningerne for at gøre det. Og vi har viljen til at sætte handling bag ordene, sagde Rune Tarnø.