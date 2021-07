Trafikken på landevejene til Køge og Ringsted er meget større end på mange jyske motorveje, men alligevel kom de langt ned på listen.

Erhvervsforum: Roskilde mangler veje

Roskilde - 02. juli 2021 kl. 09:00

Roskilde mangler bedre veje for trafikken til- og fra byen i den nye trafikplan, som et stort flertal i Folketinget nu er blevet enige om.

Sådan hedder det i en kommentar fra Erhvervsforums daglige leder Martin Sattrup i hans seneste nyhedsbrev.

Til gengæld er han godt tilfreds med, at der på et tidspunkt skal S-tog til Roskilde. Efter hans opfattelse er det til stor gavn for både handelslivet og de virksomheder, der har brug for arbejdskraft, samtidig med at det styrker byens store uddannelses-sektor.

- Vi var noget nervøse for, at byrådets prioritering af opgradering af regionaltogene endnu engang ville koste os S-toget. Men vi konstaterer med glæde, at borgmester Tomas Breddam og de øvrige partiers lobbyarbejde for bedre vilkår til pendlerne ud af Roskilde gav et godt resultat samlet set for den kollektive trafik. Denne professionelle indsats fortjener de have ros for, mener Martin Sattrup.

Til gengæld mener han, det går alt for langsomt med vejene, hvilket kan koste Roskilde vækst og en bæredygtig udvikling.

Lange køer

- I Erhvervsforums store erhvervsklimaundersøgelse fra november 2020 pegede det lokale erhvervsliv på vejnettet som et klart område, der skulle forbedres. Specielt de lange køer hver dag på regionale indfaldsveje fra Ringsted og Køge er en stor udfordring.

- At der nu skal ses på en udvidelse af forbindelsen sydpå til Køge, er positivt, men langt fra så konkret, som vi kunne ønske os. Uret tikker i forhold til Femernbælt-forbindelsen, som skal stå klar om bare 8 år.

- Trafikken er nærmest gået i stå mellem Roskilde og Ringsted, men åbenbart ser ud til at være prisen for udbygningen af motorvejen mod Kalundborg. Her skal vi ikke undlade at påpege, at der dagligt kører langt flere biler på hovedvejen mellem Ringsted og Roskilde, end der vil gøre på den nye Kalundborgmotorvej.

- Roskilde er samtidig regionens største by målt på antal arbejdspladser, uddannelsespladser og daglige pendlere. Det er derfor ikke nok, at vi får stillet nye og bedre togløsninger i udsigt.

- En bæredygtig infrastruktur handler også om at begrænse kø på vores vejnet og gøre plads til fremtidens mere bæredygtige trafik i form af el-biler, el-busser og grønne drivmidler til den tunge transport, mener Martin Sattrup.