Erhvervsforum ønsker, at Roskilde Kommune i højere grad bruger lokale leverandører og styrker beskæftigelsen her i området.

Erhvervsforum: Kommunen skal bruge de lokale firmaer mere

Sådan skriver direktøren i Erhvervsforum Martin Sattrup i et nyhedsbrev og henviser til en undersøgelse af erhvervsklimaet fra november 2020. Her viste det sig, at under 10 pct. af kommunens virksomheder indenfor de sidste tre år har deltaget i et udbud.