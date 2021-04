Lars Lindskov (K) mener, at borgmester Tomas Breddam på forhånd har taget parti for 3F imod nemlig.com i sagen om arbejdsforhold hos kommunale leverandører. (Foto: Kenn Thomsen)

Erhvervsformand: Urimeligt angreb på nemlig.com

Roskilde - 23. april 2021 kl. 09:32

Formanden for Roskilde Byråds Erhvervsudvalg, Lars Lindskov (K) mener, det er helt utilstedeligt, når borgmester Tomas Breddam i Roskilde Avis bebudede, at kommunen vil gribe ind, hvis firmaer, der leverer til kommunen, ikke overholder normale regler på det danske arbejdsmarked.

Det gælder virksomheden Intervare og søsterselskabet nemlig.com, som i øjeblikket er ved at blive undersøgt i Københavns kommunen.

- Borgmesteren i Roskilde skal ikke blande sig i en tvivst på arbejdsmarkedet, som alene er en sag for arbejdsmarkedets parter. Det undrer mig stærkt, at en socialdemokratisk borgmester ikke respekterer 'den danske model', men at han lader sig indhylle i fagbevægelsens spin.

Men i modsætning til borgmesteren vil jeg også gerne høre den anden part - og ikke blot stole på, hvad 3F sætter i søen af historier, der skal bygge en sag op for dem. For det er jo ikke sikkert, at der er en sag.

- Jeg har som formand for erhvervs- og vækstudvalget gjort mig den ulejlighed at høre virksomheden om deres opfattelse af virkeligheden, hvilket borgmesteren åbenbart ikke har fundet anledning til.

Løn efter overenskomst Nemlig.com har løbende kontroller af myndigheder. Arbejdstilsynet har for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø tildelt grøn smiley til varehuset (9. februar 2021), og ved det seneste kontrolbesøg d. 20. april blev der konstateret følgende:

Kolding og Aarhus hubs fik ingen påbud. Varehuset i Brøndby fik påbud for tre reoler, som var påkørt af en truck, som havde resulteret i seks bøjede skråstivere. Disse blev skiftet i forbindelse med besøget, og årsagen til påbuddet er derfor allerede udbedret

Nemlig.com har i over 15 år haft overenskomst med 3F, omhandlende alle medarbejdere i varehuset, hvor der for tiden er mere end 1.400 medarbejdere.

Nemlig.com har 2 medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter i varehuset, som sammen med ledelsen løbende arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet.

Medarbejderne får løn efter 3F's overenskomst, og for en fuldtidsmedarbejder ligger betalingen mellem 29.100 kr. og 42.500 kr. om måneden, baseret på en 37 timers arbejdsuge.

For at anerkende den ekstra indsats gives en bonus, hvis en medarbejder opnår en præstation, der igger over den normale forventning. Normalt ligger denne bonus på mellem 500 kr. til 1.500 kr., og udfør altså ikke nogen stor del af lønnen.