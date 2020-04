Erfaringer fra blandt andet Jyllinge Nordmark har givet Environment Solutions mulighed for at udvikle deres watertubes, så de er blevet endnu bedre. Her ses watertubes i brug i Jyllinge Nordmark i 2016. Foto: Environment Solutions

Erfaringer fra Jyllinge kan bruges i hele verden

Når watertubes fra Environment Solutions bliver rullet ud i Holland eller eksempelvis Australien, har erfaringerne fra Roskilde og Jyllinge Nordmark været med til at forbedre mulighederne for at beskytte byer og byområder mod oversvømmelser.

- Roskilde og Jyllinge Nordmark er vigtige cases for os. Udenlandske kunder er glade for at høre vores mange udenlandske referencer, men de er i særdeleshed interesseret i at høre, hvordan man arbejder i Danmark på vores hjemmemarked, fortæller medejer af Environment Solutions, Anders Philipsen.