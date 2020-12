Historiker, forfatter og ph.d. Lars Kjølhede Christensen får ansvaret for afdelingen for forskning og kulturarv i ROMU fra 1. januar 2021. Foto: Privat Foto: Lars K. Christensen

Erfaren historiker ny chef hos ROMU

Roskilde - 02. december 2020 kl. 09:29

I offentligheden er Lars Kjølhede Christensen kendt som faglig ekspert i tv-serier som "De forsvundne fattigbreve" og "Historien om Danmark" og kommentator på arbejdsmarkedshistorie hos såvel DR Nyheder som TV2 News.

Nu rykker historiker, forfatter og ph.d. Lars Kjølhede Christensen så ind til et nyt arbejde i ledelsesgruppen i museumsorganisationen ROMU, hvor han fra 1. januar 2021 får ansvaret for samtlige aktiviteter i afdelingen for forskning og kulturarv.

Lars Kjølhede Christensen har mere end 20 års erfaring fra ansættelser i museumsverdenen, blandt andet som seniorforsker ved Nationalmuseet, museumsinspektør i Helsingør samt som it-projektleder.

Høje ambitioner

I 2019 udgav han bogen "Septemberforliget - 1899" på Aarhus Universitetsforlag. Han har skrevet ph.d.-afhandling om det moderne arbejde ved Københavns Universitet, hvorfra han også er cand.mag. i historie og filosofi. Desuden har han efteruddannelse inden for projektledelse.

Den nuværende afdelingschef går på pension til foråret, og derfor har det været vigtigt for ROMU at sikre en god overdragelse.

- Lars Kjølhede Christensen kommer til opgaven med stor og bred faglig tyngde, med lang og relevant museumserfaring, med stærke evner til også at formidle forskningsresultater og kulturarv, med høje ambitioner samt udpræget sans for at udvikle projekter gennem netværk og samspil. Det vil alt sammen bidrage til at styrke ROMU, der i forvejen har en meget dygtig og dedikeret stab af vidensmedarbejdere. Jeg glæder mig meget til samarbejdet, siger museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard.

En del af holdet

Lars Kjølhede Christensen får på ROMU ansvaret for 17 årsværk og et varieret felt af specialiserede, faglige opgaver, som spænder fra arbejde med arkæologiske undersøgelser efter neandertalere over indsamling af genstande fra 1800-tallets samfund, hvor demokratiet voksede frem, til dokumentation af rockens kulturhistorie frem til i dag.

- ROMU er et museum, man lægger mærke til. Det er stærkt forankret i Roskilde, Lejre og Frederiksunds rige historie, men har samtidig national betydning og format. ROMU lægger vægt på at være relevant for nutiden, samtidig med at man behandler fortiden med stor faglig dygtighed. Derfor er jeg stolt over at få lov til at blive en del af holdet på ROMU, udtaler Lars Kjølhede Christensen om sin nye arbejdsplads.