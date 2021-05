Send til din ven. X Artiklen: Erfaren bande på spil i Jyllinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erfaren bande på spil i Jyllinge

Roskilde - 21. maj 2021 kl. 20:30 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

Der bliver næppe udskrevet mange fartbøder denne tirsdag formiddag i Jyllinge. Det skulle da lige være en anmærkning for at obstruere den gående og cyklende trafik på stierne omkring Jyllingecentret.

For Rollatorbanden fylder godt i bredden, når de 8-10 ældre med rollatorer og vandrestave sætter i adstadig bevægelse med udgangspunkt fra stoppestedet for bus 600 ved Jyllingecentret.

Tilbage på benene Bandeleder og initiativtager er Anne Mortensen, der lagde en opfordring til samvær over gåture ud i Facebookgruppen 'Jyllinge løst og fast' i begyndelsen af april. Siden har en gruppe af byens modne medborgere bidt på idéen, og de går nu en times tid sammen hver tirsdag fra kl. 10:30.

- Jeg går hver dag, men jeg kunne jo godt tænke mig at have nogle andre at følges med, fortæller Anne Mortensen, der faldt i december måned, og tvivlede på, at hun nogensinde kom til at gå igen.

- Men her går jeg altså. Man kan sidde derhjemme og have ondt af sig selv, eller man kan tage sig sammen og komme ud at gå sammen med andre, smiler Anne Mortensen, der har udstyret rollator-kurven med kaffe på en termokop.

Fremad i fællesskab Følget bevæger sig fremad i gearet over slowmotion, og efterhånden falder mændene lidt bagud i feltet.

- Jeg går en del i eget selskab, så jeg er ikke med på grund af motionen, men mere for samværet i disse corona-tider, siger Kaj Hansen.

Sidst på turen begynder der for alvor

at komme spredning i feltet.



- Jeg kan også godt lide at gå lange ture alene, men det er hyggeligt at gå sammen med nogen, bifalder Erik Grenander Hermansen.

Centralt i bagtroppen skubber den 91-årige alderspræsident Frode Kristiansen sin rollator fremad i jævnt tempo.

- Det går ikke at sidde hjemme i stolen, istemmer han.

En lille én på vejen Fortroppen udgøres af Ninna Møller, Inger Duedahl, Lise Madsen ifølge med sin besøgsveninde og så den navnkundige lokalhistoriker Brugs-Inger.

- Jeg synes, det er et frisk initiativ. Jeg bor ude ved Markskellet, og sidst var vi alle inde hos mig for at få en lille gevesen, griner hun.

Efter 45 minutter nærmer følget sig efterhånden det fælles udgangspunkt. For nogle er det nok motion for en dag, mens andre kan finde på at tage endnu en runde, der fx kan gå ned til den gamle fiskerihavn. Og ellers ses de bare samme sted næste tirsdag.