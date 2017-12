Se billedserie Med de rigtige briller på - eller med de forkerte - kan man læse den gældende lokalplan sådan, at lyssætningen af Energitårnet kun må være tændt i seks timer om natten og kun ved særlige lejligheder. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Er lyset i Energitårnet i strid med reglerne? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er lyset i Energitårnet i strid med reglerne?

Roskilde - 13. december 2017 kl. 15:34 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To gange er Energitårnet blevet præmieret for, hvordan det ser ud - ikke i dagslys, men i mørke, for hæderen har i begge tilfældet været belysningspriser. Men er den måde, tårnet bliver belyst på, overhovedet lovlig?

Det spørgsmål har vakt debat i flere fora på internettet.

I lokalplanen står, at lyssætningen »skal skifte udtryk fra gnist til blussende flamme og til sidst glødende kul.« Den formulering stammer fra Erick van Egeraats projektforslag, der vandt arkitektkonkurrencen. Endvidere står, at lyssætningen »kun må bruges mellem klokken 23 og 5 ved særlige lejligheder og med byrådets tilladelse.«

Den tekst kan fortolkes sådan, at lyssætningen i det hele taget kun måtte finde sted mellem 23 og 5, og under forudsætning af byrådets tilladelse, men det er ikke sådan, kommunen vælge at læse den, fortæller erhvervschef Jens Thornsen.

- Vores opfattelse er klart, at Argo kan lyse, som de gør, medmindre det finder sted mellem klokken 23 og 5, for så skal der en særlig godkendelse til, siger Jens Thornsen, der ikke tillægger det betydning, at lokalplanen definerer lyset som en blussende flamme.«

- Hvordan paragraffen i lokalplanen er blevet så detaljeret, ved jeg ikke, men hele ideen med den paragraf i lokalplanen er jo, at Argo skal have lov at lave en lyssætning. Hvis man siger nej, falder hele formålet væk, siger Jens Thornsen.

Han oplyser, at kommunen - trods debatten om lyssætningens lovlighed - heller ikke har modtaget en eneste klage.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde - også som e-avis.