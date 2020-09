Den danske stat er indklaget for EU-Kommissionen for ikke at overholde EU?s habitatdirektiv. Klageren vil gerne have EU?s vurdering om projekt nu er bydende nødvendigt af hensyn til væsentlig samfundsinteresser og en vurdering af, om det er korrekt, at der ikke findes alternativer. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

»Er kystsikringen nu er bydende nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser?«

Roskilde - 12. september 2020 kl. 07:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er igen bragt usikkerhed omkring kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Den danske stat er nemlig blevet indbragt for EU-Kommisionen for at overtræde EU's regler for miljøbeskyttelse. Klagen blev allerede sendt tilbage i juni, kort efter at miljøminister Lea Wermelin (S) besøgte Jyllinge Nordmark og bekendtgjorde, at den nye lov, som giver miljøministeren mulighed for at afskære klageadgang i helt særlige sager om kystbeskyttelse, blev vedtaget.

Klageren har bedt om, at sagen får opsættende virkning, noget som igen vil standse projektet, nu hvor det endelig er kommet i gang igen.

Klag til komité

En af Danmarks førende jurister i miljøret mener, at klageren næppe får held med sit forehavende - at få EU til at påbegynde en sag mod Danmark. Juraprofessor Peter Pagh mener i stedet, at klageren ville have større held med at indbringe sagen for compliance-komiteen under Århus Konventionen. Konventionen handler om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet. En udtalelse derfra til fordel for klager ville veje tungt ved en dansk domstol.

Roskilde Kommune oplyser, at først hvis EU-kommissionen bringer Danmark for EU-Domstolen og vinder sagen, vil staten skulle kræve anlægget lovliggjort.

Spørgsmålet er så, hvad der ligger i ordet lovliggjort. Er der tale om en retslig lovliggørelse eller en fysisk lovliggørelse? Det har ikke været til at få svar på inden redaktionens deadline.

Vurdering ønskes

Klageren ønsker blandt andet en vurdering af, »om kystsikringen nu er bydende nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser og at der ikke findes alternative løsninger.«

Klageren mener, at der godt kan drages tvivl om, om 90 boliger er »væsentlig samfundsinteresse«.

Med hensyn til en alternativ løsning argumenterer klageren med, at der også er en regional kystsikring på vej ved Frederikssund, og kan man så retfærdiggøre at tage en del af et Natura 2000-område til noget, som praktisk talt »bare« er en midlertidig beskyttelse? I øvrigt en beskyttelse, som kunne trækkes længere ud af Natura 2000-området ved at bygge anlægget i en mindre dimension.

»En ting er imidlertid helt sikkert; Man behøver ikke sikre området mod en hændelse, som har en sandsynlighed for at gentages med mere end 1000 års mellemrum. Det er givetvis en helt unødig overdimensionering og belastning af beskyttet natur,« skriver klageren, som også i klagen understreger, at der ikke skal herske tvivl om, at vedkommende er stor fortaler for en kystbeskyttelse af området.

Vil hellere have ret

»Tilsyneladende vil man dog hellere have ret end at finde en fair løsning, der både tager højde for miljø og mennesker,« skriver klageren med henvisning til, at klageren ifølge eget udsagn utallige gange har opfordret til dialog og forhandling.

Nu skal EU altså tage stilling til, om sagen skal vurderes i henhold til undtagelsesparagraffen 6.4 i EU's habitatbekendtgørelse for at finde ud af, om der er alternativer.

DAGBLADET har forsøgt at få en kommentar fra Roskildes borgmester Tomas Breddam, men det har desværre ikke været muligt.

