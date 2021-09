Ifølge en undersøgelse forventer 32 procent af os at holde mere ferie i Danmark. Her er vi i Lejre. Foto: Tomas Skov

Er du klar til klimavenlig ferie? Hør om tendenserne til forsamling i Byens hus

Roskilde - 06. september 2021 kl. 06:50 Kontakt redaktionen

73 procent af os vil gerne vil ændre ferievaner i en mere klimavenlig retning. Det viser en undersøgelse støttet af Roskilde Kommunes Klimafond, der udkommer sidst på året. Men inden da kan du høre om projektets resultater og møde andre lokale, der er optaget af emne klimavenligt ferieliv.

- Vores undersøgelse viser en klar tendens til at folk i 'Fjordlandet' gerne vil tage hensyn til klimaet, når de holder ferie, siger den ene forsker bag undersøgelsen Lars Kjerulf Petersen fra Aarhus Universitet.

- Og så har nogen af dem, der udbyder klimavenlige varer eller oplevelser, brug for at finde kunder og netværk lokalt, supplerer Sofie Cold-Ravnkilde fra RUC.

Kom til forsamling

Begge forskere ser derfor frem til muligheden for at dele deres viden og give kunder og kollegaer i den lokale og klimavenlige feriebranche mulighed for at mødes med hinanden til en forsamling i Byens hus, hvor der også vil være lækre smagsprøver fra lokale producenter.

Det foregår torsdag 16. september kl. 16.45-20.30 (dørene åbner kl. 16.30 og lukker kl. 21.00) i Byens hus Roskilde, Den Gamle Byrådssal, Stændertorvet 1A, 4000 Roskilde. Tilmelding: www.byenshusroskilde.dk/klimaferie

8 resultater fra projekt Klimaferie

73% af de adspurgte vil i en eller anden udstrækning gerne tage klimahensyn, når de holder ferie.

Når man spørger mere konkret, er opbakningen noget mindre, men...

36% forventer at rejse lidt mindre, meget mindre eller slet ikke med fly, og 15% procent vil flyve mindre af hensyn til klimaet

32% forventer at ville holde lidt eller meget mere af deres ferie i Danmark i fremtiden, og 63% vil af og til eller ofte holde ferie hjemme hos sig selv

16% procent vil altid eller ofte vælge kødfrie/vegetariske retter når de går ud og spiser, og yderligere 29% vil gøre det af og til.

56% mener at krydstogter er for stor en belastning for klima og miljø

37 % mener at corona har inspireret dem til nye ferieformer

Og så er der et stort behov for, at give dem, der udbyder klimavenlige ferieformer, og dem, der gerne vil holde klimavenlige ferier, bedre muligheder for at finde hinanden