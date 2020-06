Det ser ret festivalagtigt ud med pavilloner, havebord og pallemøbler uden for Roskilde Festival Højskoles kantine, hvor eleverne spiser inddelt i de familiegrupper, eleverne både bor, spiser, synger og arbejder i. Her er det Clara Leick (tv.), Shanna Armstrong og Oliver Christiansen. Foto: Thomas Olsen

Er det rigtig højskole når man ikke må kramme?

Èt er, at alle skal vaske hænder og spritte af i et væk, at der er ensretning ved indgangen og alt det der. Den helt store forandring er, at eleverne nu er inddelt i familiegrupper á cirka otte, som er de eneste, de må være helt tæt på.

Ingen tvivl om at gensynsglæden var stor, da eleverne på Roskilde Festival Højskole endelig kunne vende tilbage i sidste uge. Men ikke alt var som, det plejede at være. Langt fra.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her