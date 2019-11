Tre ud af fire - 75 procent - er tilfredse eller meget tilfredse med den hjemmehjælp, de får, viser brugertilfredshedsundersøgelsen fra i år, hvor kommunens eget succeskriterium var 90 procent. Næste år ændres metoden for undersøgelsen måske, og derfor har forvaltningen foreslået, at kommunen fremover skal være tilfredse, hvis blot 80 procent af bruger er det. Foto: Camilla Bloch

Er det i orden, hvis færre er tilfredse?

Roskilde - 28. november 2019 kl. 07:04 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover kan tilfredsheden med de kommunale ydelser bliver lavere blandt modtagerne af hjemmepleje.

Læs også: Ny undersøgelse viser de grå sider af ældreplejen

Den ringere tilfredshed vil ikke nødvendigvis have noget med et lavere serviceniveau at gøre, men kommunen overvejer at lave sin tilbagevendende brugertilfredshedsundersøgelse om, og det kan give andre resultater.

Hidtil har byrådet haft som et erklæret mål, at mindst 90 procent skulle være enten tilfredse eller meget tilfredse, men i de resultatmål, som er på bordet, lufter forvaltningen muligheden for, at »kun« 80 procent af brugerne skal erklære sig tilfredse eller meget tilfredse.

Ændringen - hvis den bliver til noget - kan begrundes med, at der fremover vil kunne svares »ved ikke« på spørgsmålet om, hvor tilfreds man er. Det har man ikke kunnet før, og med en ekstra svarmulighed forventer forvaltningen, at andelen af svar i de øvrige svarkategorier bliver mindre. Med den ny målemetode vil det være urealistisk at opnå en tilfredshedsgrad på 90, mener forvaltningen, som skønner, at 80 procent i den næste måling vil være et mere realistisk mål at arbejde med.

Hvorvidt måltallene bliver sat ned, besluttede byrådet at se nærmere på, når det mødes til seminar i januar, men både fra Dansk Folkepartis og fra Enhedslistens side blev der advaret signaleret modstand mod, at byrådet slækker kravene til sig selv på et område, hvor det har vist sig at være svært at leve op til dem. I dette års undersøgelse var brugertilfredsheden med hjemmeplejen - hvad enten den blev givet i private hjem eller på plejecentre - på beskedne 75,5 procent.

- 90 procents tilfredshed er en fair ambition at have. På andre områder er tilfredsheden 86 procent og 92 procent, så så langt fra er vi ikke, og jeg kan ikke forstå, hvorfor man vil bruge en ændret metode til at sætte ambitionsniveauet ned, sagde Merete Dea Larsen (DF), som fik opbakning af Susanne Lysholm Jensen fra Enhedslisten.

I første omgang nøjedes byrådet dog med at tage opgørelserne om de opnåede måltal på 27 kommunale områder til efterretning, og så vil tiden vise, hvilke mål der vil blive stillet op for 2020.

