Er der nu også penge nok?

Roskilde - 01. september 2021

På papiret er der balance mellem udgifter og indtægter i det budget, som S, V, K, EL, SF og R blev enige om i aftes. Om det også ser sådan ud om 16 måneder, når 2022 rinder ud, er dog mere tvivlsomt, for den usikkerhed, der altid er om fremtiden, lader til at være ekstra stor, når det handler om 2022-budgettet.

Mest iøjnefaldende er det, at de tre områder, som i år kæmper en ulige kamp for at få tingene til at hænge sammen i en verden med stigende udgifter, ikke bliver tilført ekstra penge. Luften mildnes for de klippede får gennem den annullerede effektivisering på 25 millioner kroner, hvilket fx på beskæftigelses- og socialudvalgets område svarer til 6,6 millioner kroner, langt mindre end budgetudfordringen i år.

Fundamentet for budgettets nulresultat forekommer således at være noget skrøbeligt.

Selv blandt budgetpartnerne er der en vis skepsis at spore i forhold til, om der er penge nok på de områder, der hidtil har vist sig at være underbudgetterede. Fx tvivler Anna Bondo Nielsen (EL) på, at der er penge nok i budgettet.

- Det er en generel bekymring, som jeg oplever bliver delt af andre. Det er bekymrende, at det er svært for det specialiserede socialområde, voksen-socialområdet og ældreområdet at leve op til de kvalitetsstandarder, der er i kommunen, med det budget, der er dem givet. Som vi ser det, er der noget genopbygningsarbejde, og første skridt på vejen er, at vi får bremset effektiviseringerne. Jeg tror ikke på, det giver ro endnu, for det stabiliserer ikke, når man både skal få styr på områderne og samtidig finde besparelser, siger Anna Bondo Nielsen.

Heller ikke Jeppe Trolle (R) vil være overrasket, hvis det viser sig, at 2022 ender som et år med røde tal på bundlinjen, når regnskabet er gjort op.

- Der er en bred erkendelse af, at vi har været lidt for optimistiske i forhold til vores kassebeholdning. Vi sidder alle sammen med en ambition om, at vi skal have kassebeholdningen op igen, fordi den er blevet for lav. Det er den blevet, fordi vi brugte lidt for mange penge før sidste valg, og man kan diskutere, hvorfor vi gjorde det, men i bakspejlets klare lys vil jeg gerne skrive under på, at der blev brugt for mange penge før sidste valg. Jeg er også lidt bange for at vi bruger lidt mange penge nu, og så må vi stramme op næste år, men det tager vi med, for det er en del af præmissen, siger Jeppe Trolle.

Han accepterer, at der er en vis usikkerhed i forhold til kommunal økonomi.

- Der er ingen, der havde forestillet sig, at vi fx skulle bruge 44 millioner kroner på diger. Det samme med svømmehallen. At det kunne gå så galt, som det gjorde, kunne vi ikke forestille os. Så kommunal økonomi er en usikker størrelse. Løsningen på det er en bedre likviditet, og jeg tror, vi er fælles om en erkendelse af, at vi skal have flere penge i kassen - og så kan man diskutere, hvor hurtigt det skal ske, siger Jeppe Trolle.

Stod det alene til V og K, måtte likviditeten gerne blive højere end det nuværende niveau på 300 millioner kroner - de ser beløbet som et minimum - men borgmester Tomas Breddam (S) peger på, at der faktisk allerede er fin overensstemmelse mellem den aktuelle likviditet og de mål, der er sat.

- Vi har lavet et budget i nul, fordi vi har de penge i kassen, som er målsætningen for Roskilde Kommune. Vi har de penge, der følger af de økonomiske principper. Derfor har vi kunnet tillade os at lave et budget, der ender med et stort, rundt nul, når vi går ud af 2022. Genopretningen af den kassebeholdning, der var for lav, er sådan set gjort, og derfor er vi mål på det punkt, siger Tomas Breddam.