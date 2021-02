Sundheds- og omsorgsudvalget formand Morten Gjerskov (S) glæder sig over, at borgerne ikke kommer til at betale for, at byggeriet af Hyrdehøj Plejecenter blev dyrere end beregnet, fordi entreprenøren gik konkurs undervejs. Foto: Kim Rasmussen

Entreprenørs konkurs koster kommunen ekstra 20 mio. kr.

Efter at projektet havde været i licitation, godkendte byrådet i 2018 den samlede økonomi, der dengang lød på 287 millioner kroner, men nu, hvor plejecentret er taget i brug, står det klart, at der er blevet brugt over 20 millioner kroner mere. De udgifter bliver afholdt af kommunekassen, har byrådet nu godkendt.

