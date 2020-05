Se billedserie Hyrdehøj Plejecenter skulle have været klar til brug efter sommerferien, men byggeriet bliver nok forsinket af, at entreprenørfirmaet Anker Hansen er gået konkurs. Foto: Britt Nielsen

Entreprenør går konkurs: Plejehjemsbyggeri i stå tæt på mål

Roskilde - 29. maj 2020

Det går ud over et af Roskilde Kommunes store byggerier, at entreprenørfirmaet Anker Hansen er begæret konkurs fredag morgen.

Anker Hansen er totalentreprenør på Hyrdehøj Plejecenter, der skulle tages i brug på den anden side af sommerferien.

Foreløbigt kender kommunen ikke konsekvenserne, men de vil nu sikre byggepladsen for at forhindre tyverier fra den efterladte byggeplads. Konkursen vil sandsynligvis få indflydelse på tidsplanen og dermed indflytningen, men det er for tidligt at sige noget konkret om det.

- Man får jo lyst til at vide, hvad der er planen, og hvad der bliver påvirket, men det må vi vente med at finde ud af. Sådan en konkurs kan gå mange forskellige veje, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Det skal nok gå, mener han, men konkursen er selvfølgelig ubelejlig for alle.

- Det giver noget usikkerhed på, hvordan det skal være, men vi arbejder hårdt på at få fundet frem til nogle løsninger. Udvalgene har møder i næste uge, hvor de vil blive nærmere orienteret om, hvad konsekvenserne er, og allerede der håber vi på at være lidt klogere, siger borgmesteren.

Anker Hansen er også lige blevet udpeget som vinder af Sambyggeriet på Musicon, hvor Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans opfører et fælles byggeri. Det er dog lettere at løse, for der er endnu ikke skrevet kontrakt, og derfor er der ingen retslige forpligtelser. Styregruppen for byggeriet vil hurtigt træde sammen og drøfte, hvilke muligheder der er for at fortsætte projektet i den nuværende form, lyder det i orienteringen fra kommunens direktion til byrådet.

Endelig har kommunen en uafsluttet reklamationssag med Anker Hansen på Klostermarksskolen om nogle defekte gulve. Sagen vil sandsynligvis blive til en diskussion med garantiselskabet, når retten har udpeget en kurator.