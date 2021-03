Artiklen: Entreprenør går i gang med at forvandle gammel skole til boliger efter påske

Det bliver entreprenørfirmaet Jönsson A/S, der skal transformere Gråbrødre Skole i Roskildes bymidte til moderne boliger. I februar blev det offentliggjort, at Roskilde Kommune havde solgt den bevaringsværdige skole fra 1930 til ejendomsudviklingsfirmaet COBO X Projekt F P/S for 60 millioner kroner.