Enorm efterspørgsel: Agurketid året rundt

Udenfor er der kuldegrader, og store dele af landet har snekaos. Men det ændrer sig i det øjeblik, man træder ind ad dørene på Ågerupvej.

Her bliver man mødt af et grønt hav, der tankerne hen på sommer. Så langt øjet rækker ser man på snorlige rækker den ene velvoksne plante efter den anden her på det familiedrevede Søegaard Gartneri i Ågerup. I løbet af året vil tonsvis af agurker til at blive høstet, for her er det nemlig agurketid næsten hele året rundt.