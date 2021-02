Pia og Henrik Enig foran deres guldsmede-forretning i Karen Olsdatter Stræde, der pludselig er blevet 131 år - i stedet for 130. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Enig blev pludselig et år ældre

Roskilde - 09. februar 2021 kl. 04:31 Kontakt redaktionen

Guldsmedeparret Pia og Henrik Enig i Karen Olsdatter Stræde havde set frem til 9. februar i år at kunne markere forretningens 130 års jubilæum. Men nu viser det sig pludseligt, at den faktisk er et år ældre.

- Min farfar, min far og jeg selv har altid fået at vide, at firmaet blev grundlagt 9. februar 1891, men nu er der kommet nye fakta frem, fortæller Henrik Enig.

I en annonce 17. december i Roskilde Dagblad fremgår det, at grundlæggeren guldsmed Andersen allerede på det tidspunkt var godt i gang.

De to lokalehistorikere Per Steenholdt og Henrik Brandt har fundet frem til de nye oplysninger under deres arbejde. Fejlen skulle være opstået, da jubilæumsfesten i anledning af firmaets 25 års eksistens blev afholdt 9. februar 1916, som det fremgår af en annonce i Roskilde Avis fra den tid.

- Da firmaet blev 50 år tog min farfar blot udgangspunkt i jubilæet et kvart århundrede før, forklarer Henrik Enig.

Han begyndte selv i firmaet i januar 1991, og fik at vide af sin far, at datoen for hans start skulle sættes til 9. februar 1990 på firmaets 100 års dag.

- Så let kan fejl opstå og blive gentaget. Men det er da kun dejligt, at den rigtige historie nu er kommet frem og kan blive gemt i arkiverne, forklarer Henrik Enig.

tk