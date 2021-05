Enhedslistens nye kandidat: Ingen har jo hele sandheden

For Birgitte Baktoft var regeringens indgreb og kommunernes lock-out i 2013 mod lærerne et politisk chok, der fik hende til at forlade Socialdemokratiet efter mange år. Nu stiller hun op for Enhedslisten og har meget store chancer for at blive valgt til Roskilde Byråd.

Roskilde - 28. maj 2021 kl. 06:21 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

- Ingen af os sidder jo inde med hele sandheden, så derfor er det godt med forskellige synsvinkler i vores folkestyre. Det skaber faktisk bedre løsninger, som flere kan stå bag.

Sådan argumenterer Birgitte Baktoft, der er opstillet som nummer to for Enhedslisten ved det kommende valg til Roskilde Byråd. Da venstrefløjs-partiet har partiliste, så de kandidater, som medlemmerne har sat øverst på listen, bliver valgt først, er hun i realiteten sikker på at blive valgt sammen med spidskandidaten Anna Bondo og måske Jonas Paludan.

Som det ser ud lige nu, står Enhedslisten, der i øjeblikket er byens fjerde største parti, nemlig til at få 2-3 pladser i det kommende byråd.

Som fagligt aktiv gennem flere årtier, først lokalt og siden centralt i Danmarks Lærerforening, var det naturligt for hende også at være politisk aktiv i Socialdemokratiet gennem mange år.

- Hvis man vil lave forbedringer i samfundet, må man jo også engagere sig, forklarer hun.

Overgreb på lærerne

Men hun meldte sig ud af S i 2013, efter at Thornings S-SF-R-regering havde lavet regeringsindgreb mod lærerne, efter at kommunerne havde lock-out'et dem fra deres arbejde på skolerne i flere uger.

Blå bog Navn: Birgitte Baktoft. Født: 1956 i stationsbyen Allingåbro, hvor Faderen var lærer og moderen bogholder. Tog realeksamen på den lokale folkeskole. Samfundssproglig student fra Randers Amtsgymnasium. Arbejdede så et år som lærervikar på sin gamle folkeskole. Uddannet lærer fra Aarhus Seminarium. Pga. arbejdsløshed kunne hun ikke få job og arbejdede så i en periode som dagplejemor. Blev siden lærer på det nordlige Djursland og var i mange år fagligt aktiv. Først som tillidsrepræsentant, siden som kredsformand og i periode 2004-15 i Hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening. I denne periode mødte hun Hans Henrik Olsen fra Roskilde og flyttede sammen med ham i Terrasserne fra 2008. Arbejder fortsat som lærer. 2020 kandidateksamen i Uddannelses Videnskab. Opstillet som nr. 2 for Enhedslisten ved valget til Roskilde Byråd i november 2021. - For mig og mange andre lærere var det en chokerende oplevelse, at vi i så lang tid blev forhindret i at passe vores job. Vi opfatter det jo nærmest som et kald at uddanne og udvikle børnene i skolen, men det blev vi altså pludselig forhindret i.

- Siden er det jo kommet frem, at det i høj grad var Finansministeriet, der stod bag. Man ønskede i højere grad at kunne detail-styre skolerne og mente, at lærerne gennem deres hidtidige overenskomster og aftaler havde alt for stor indflydelse i hverdagen.

- Så kan man godt undre sig over, at de tre partier S-SF-R, hvor skolelærerne gennem årtier har udgjort en vigtig gruppe af medlemmer, i det hele taget røg med på den galej.

Aktiv igen

- Samtidig fik man 'lagt gift' for den nye Folkeskole-reform, som der ellers var flere gode ideer i. Når man havde 'jordet lærerne', der skulle gennemføre det i praksis, var det jo svært at få til at lykkes, forklarer Birgitte Baktoft.

- I øjeblikket underviser jeg selv i 5-7-klasse, og vi må bare erkende, at dagene er blevet alt for lange til børn i den alder. Derfor ser man også, at kommunerne rundt omkring er ved at opgive de lange skoledage.

Da Thorning-regeringen faldt ved valget i 2015, og der blev borgerligt flertal med Lars Løkke som statsminister, besluttede Birgitte Baktoft sig til at blive politisk aktiv igen. Men denne gang blev det hos Enhedslisten.

- Jeg kommer aldrig nogensinde igen til at stemme på Socialdemokratiet, SF eller De Radikale efter det overgreb, som de begik overfor lærerne i 2013, forklarer hun.

Til en fed by

Baktoft er blevet glad for at leve i Roskilde, som hun kalder 'en fed by'.

- Her er alt, hvad man har brug for. Ellers kan man på kort tid komme til storbyen til den ene side, og på den anden side har vi meget dejlig natur, som der skal passes godt på.

Når hun sammenligner med sin hjemegn ved Randers, er der nogle vigtige forskelle.

- Det hele går lidt hurtigere her. Hjemme kunne man godt sige noget underforstået uden at tale rent ud. Men her skal folk have det lige ud af posen for at forstå det, og det er jo egentlig godt nok.

Ud af politiske kasser

En af de ting, som Birgitte Baktoft gerne vil have ændret på i Roskildes styre, er den meget skarpe opdeling i kasser - både når det gælder de politiske udvalg og kommunens forvaltning.

- Jeg tror, man kunne udrette mere, hvis det hele ikke foregik så meget i forskellige sektorer.

Som eksempel nævner hun klima-politik, hvor forhold som trafik, cykelstier og veje også har stor betydning for den lokale forurening. Det samme gælder også Forsyningen, enten det drejer sig om fjernvarme og dens produktion, eller renovation og behandling af affald.

Et nyligt eksempel på klima-politikkens betydning har været antallet at p-pladser ved de nye private og almennyttige boliger på Slagterigrunden ved Køgevej.

Her havde byrådet, før byggeriet gik i gang, besluttet, at der ikke behøvede at være så mange p-pladser som normalt, når boligerne ligger få hundrede meter fra landets tredje største station.

Alligevel er det åbenbart kommet bag på nogle af beboerne, der nu protesterer - måske fordi de ikke fik ordentlig besked af sælgere eller udlejer, før de rykkede ind.

- Vi må få det hele til at fungere med mindre forurening, og når der bygges flere boliger midt i byen, stiller det også særlige krav til mindre klima-belastning, mener Birgitte Baktoft.

