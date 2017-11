Jørgen Holst fra Roskilde og Enhedslisten snuppede efter en fintælling et mandt fra SF og Mette Vallentin i regionsrådet.

Enhedslisten snupper SF-mandat efter fintælling

Roskilde - 24. november 2017 kl. 11:59 Af AF Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fintælling af stemmerne til regionsrådsvalget i Region Sjælland har fået konsekvenser for SF'eren Mette Wallentin. Det skriver DAGBLADET.

Efter den første optælling onsdag nat havde SF fået 16 stemmer mere end Enhedslisten. DA Vallentin med 1126 personlige stemmer havde fået tredjeflest personlige stemmer hos SF gik mandatet i første omgang til hende.

Men efter fintællingen torsdag havde Enhedslisten pludselig 61 stemmer mere end SF, og så måtte SF aflevere det tredje mandat til Liste Ø og Jørgen Holst:

- Jeg er stadig målløs, og jeg er i stadig i gang med at bearbejde det. Også fordi jeg oplevede næsten det samme til kommunalvalget i Ringsted, hvor Enhedslisten også løb med et mandat for næsen af mig, siger en dybt skuffet Mette Vallentin (SF) til avisen.

Hun har overvejet at kræve endnu en fintælling, men hælder nok mest til, at det er »en kamel, jeg bare er nødt til at sluge«.

- Jeg er lokalformand og har derfor også knoklet med det organisatoriske under valget i døgndrift. Men nu er jeg førstesuppleant, så det kan være, at jeg alligevel kan komme til at gøre en forskel på et tidspunkt, siger hun.

Det er ikke lykkedes avisen at få en kommentar fra manden, der fik mandatet, Jørgen Holst, der driver et økologisk landbrug ved Roskilde.

Holst fik 608 personlige stemmer.

Fintællingen betyder, at regnbue-flertallet i Region Sjællands regionsråd med S, DF, LA og Enhedslisten vokser til 24 mandater.