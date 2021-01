Enhedslisten i Roskilde ønsker: Paludan som folketingskandidat

Ved en afstemning blandt medlemmerne hos Enhedslisten i Roskilde er tidligere byrådsmedlem og formand for Klima- og Miljøudvalget Jonas Paludan blevet indstillet til at være ny lokal folketingskandidat.

Jonas Paludan afløste i 2012 Christian Holtet som medlem af byrådet for Enhedslisten. I 2013 blev han genvalgt sammen med Henrik Stougaard samt Susanne Lysholm, og i det næste fire år blev han formand for det nyoprettede Klima- og Miljøudvalg.

I 2017 genopstillede han længere nede på partiets liste og blev ikke valgt, fordi han ville have mere tid til at passe sit arbejde som lærer på Roskilde Gymnasium samt familien med to børn.

Under sine år i Roskilde Byråd blev Jonas Paludan respekteret for en venlig og ordentlig facon, samtidig med at han havde de faglige og saglige argumenter i orden for sine synspunkter.