Anna Bondo Nielsen blev tidligere i år opstillet som nummer et Enhedslistens partiliste til kommunalvalget i Roskilde Kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Enhedslisten har alle kandidaterne på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enhedslisten har alle kandidaterne på plads

Roskilde - 22. juni 2021 kl. 15:11 Kontakt redaktionen

Enhedslisten i Roskilde er klar med alle sine kandidater til kommunalvalget i efteråret efter at have holdt generalforsamling. De første fire kandidater på partilisten blev allerede opstillet i marts. Det er de to nuværende byrådsmedlemmer, Anna Bondo Nielsen og Jonas Paludan, der er opstillet som henholdsvis nummer et og tre, sammen med to nye ansigter: Birgitte Baktoft (nummer to) og Danny Nielsen (nummer fire).

Generalforsamlingen vedtog også et kommunalpolitisk program for de næste fire år. Enhedslisten vil blandt andet arbejde for bedre normeringer i daginstitutionerne, mere gennemsigtighed og inddragelse af borgerne og mindre trafik i bymidten. Bortset fra handicappladser skal bilerne væk fra Stændertorvet, og der skal indføres forsøg med gratis busser til centrum.

Enhedslisten vil desuden være vagthund for, at kommunen når sine målsætninger på klimaområdet, men også presse på for, at de skærpes tidsmæssigt, blandt andet med opsætning af store vindmøller.

De i alt 26 kandidater er: Anna Bondo Nielsen, Birgitte Baktoft, Jonas Paludan, Danny Nielsen, Henning Bentzen, Lucia Carriere, Thomas Toft, Ester Beha Baunsgaard, Gert Petersen, Michael Larsen, Theresa Maria Folke Olesen, Ditte Kromann, Per Lindholm, Susanne Nielsen, Jørgen Aafalk, Leni Grundtvig, Jesper Mobeck, Tine Færch, Per Nielsen, Bodil Kjærum, Lars Schjørring Pedersen, Birgit Lynggaard Hansen, Peder Pedersen, Åge Skovrind, Anne Haarløv og Pernille Espersen.

Partiet håber på en fremgang, som kan sikre tre eller i bedste fald fire mandater.

relaterede artikler

Enhedslisten satser på rutinen 08. marts 2021 kl. 18:40

Vælgermagneten der kom i byrådet på et afbud 16. februar 2021 kl. 15:34