Et skrinlagt projekt for bekæmpelse af plastik i naturen har ført til, at penge fra klima- og miljøområdet nu går til at sende nogle klasser på lejrskole. Det er helt skævt, mener Enhedslisten og kalder budgetforligspartiernes aftale for en studehandel. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Enhedslisten: Klimapenge til lejrskoler er ikke fair

Roskilde - 09. september 2021 kl. 18:53 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Flere skoleklasser kan komme på lejrskole efter at have fået den aflyst af corona.

Læs også: Penge til plastoprydning kan redde aflyste lejrskoler

Det er der næppe tvivl om, efter budgetforligspartierne er blevet enige om at flytte pengene fra klima- og miljøområdet. Det afventer kun en vedtagelse i økonomiudvalget, efter både skole- og børneudvalget og klima- og miljøudvalget har givet deres godkendelse.

Det glider nu ikke igennem uden mislyde.

Enhedslistens Anna Bondo Nielsen sidder i begge de berørte fagudvalg og har stemt imod at flytte pengene. I hendes øjne er det noget »opmærksomhedspolitik«.

- For mig at se er det lidt en studehandel, at der er flyttet penge fra klima- og miljøområdet til skolerne, fordi man gerne vil booste denne her overskrift om lejrskoler. I forvejen er klima- og miljømrådet trængt økonomisk, og her var der endelig et projekt kørt i stilling, som handlede om inddragelse i forhold til at passe på miljøet og naturen. Så flytter man pengene til lejrskoler, som er noget helt andet, siger hun.

Må kvitte naturprojekt Klimapengene bliver flyttet til skoleområdet med den begrundelse, at det ikke var muligt at bruge en halv million kroner, der var afsat til at bekæmpe plastik i naturen.

Men der lå allerede en plan for at bruge pengene på blandt andet at inddrage unge i at passe på naturen.

- Det projekt var sat i støbeskeen og var bredere i forhold til at passe på naturen. Så er det rigtigt, at man ikke kunne det med plastik, men man kunne godt kunne bruge pengene på noget andet. Der er ikke meget borgerinddragelse i vores klima- og miljøarbejde, og vi synes, det er rigtig godt med alle de midler, der kan skrabes sammen til det, siger Anna Bondo Nielsen.

Skoler har prioriteret Oven i det ubetimelige i at tage penge fra klimaområdet kommer, at Enhedslisten ikke ser det rimelige i at uddele gaver til nogle få skoleklasser.

39 klasser har ikke fået lejrskole, og den halve million kroner kan måske sende otte klasser af sted, så forvaltningen skal afgøre, hvilke klasser på de seks berørte skoler der skal på lejrskole, og hvem der ikke skal.

Oven i købet er det skolerne, der selv har prioriteret pengene til enten at tage på lejrskoler eller bruge dem på noget andet. Nu får nogen alligevel ekstra penge til en lejrskole.

Det er et skråplan, mener Anna Bondo Nielsen.

- Jeg vil bestemt ønske, at alle børn kommer på lejrskole. Men jeg har også kæmpe respekt for, at man på skolerne i denne her særlige tid har prioriteret, hvad der bedst fremmer trivslen. For nogen kan det være at være mere i klasserne, for nogen er det at tage på ture, og for nogen er det at inddrage forældrene mere. Der er mange løsninger til at fremme trivslen, og der synes jeg ikke, man skal beslutte fra politisk hold, at det skal være lejrskoler, siger hun.

S-formand: Helt på månen Socialdemokratiet har ligesom de andre partier bag 2021-budgettet stemt for at flytte pengene. Klima- og miljøudvalgsformand Karim Arfaoui er dog enig i, at pengene kunne være brugt fornuftigt på naturformidling.

Han kalder det »helt på månen«, når Jeppe Trolle (R), der bragte forslaget til torvs, har argumenteret med, at der alligevel ikke var noget fornuftigt at bruge pengene på, når plastikprojektet gik i vasken.

Alligevel har han stemt for at tage pengene fra sit eget område.

- Det er jo en aftale, der er indgået i budgetforligskredsen, og vi skal få enderne til at hænge sammen. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at man taler det ned og siger, at de penge ikke kan bruges til noget som helst. Jeg synes faktisk, det er nogle af de penge, hvor vi får meget ud af små midler, siger Karim Arfaoui.

