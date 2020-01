Yderligere et svømmehalsprojekt står på startskamlen og venter for Roskilde Kommune. Det er Sct. Jørgens Badet fra 1958, som har levet et liv i respirator de sidste rundt regnet otte år. Forvantningen vurderer, at der skal ske en renovering inden for to-tre år. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Send til din ven. X Artiklen: Endnu et svømmehalsprojekt på trapperne i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endnu et svømmehalsprojekt på trapperne i Roskilde

Roskilde - 20. januar 2020 kl. 05:44 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nævn ordet svømmehal for en politiker i Roskilde, og du vil formentlig få et dybt suk. Men politikerne kan lige så godt vænne sig til det, for endnu et svømmehalsprojekt ligger klar på affyringsrampen.

Ifølge et bilag til kultur- og idrætsudvalgets dagsorden holder Sct. Jørgens Badet ikke mere end to-tre år fra dags dato. Badet skal renoveres for at kunne holdes kørende, og ifølge det oplæg forvaltningen er kommet med, vil en renovering koste 10,5 millioner kroner.

- Et eller andet skal der ske. Lige nu går det ikke at lukke det, for vi har behov for al den kapacitet, vi kan finde. Jeg tror dog, vi skal være færdige med det nye Roskilde Badet, før vi tager hul på mere svømmehal, siger Claus Larsen (S), formand for kultur- og idrætsudvalget og fortsætter:

- Selv om forvaltningen anbefaler en renovering inden for to-tre år, så er det før set, at sådan en tidshorisont godt kan være fire-fem år. Jeg håber meget, at vi har den nye svømmehal færdig og har set, hvad kapacitet den kan rumme og så kan få en vurdering af behovet for den kapacitet, som findes i Sct. Jørgens Badet, før vi siger ja til mere renovering af svømmehal.

DAGBLADET skrev allerede i august 2012, at Sct. Jørgens Badet stod foran en lukning. Dengang hed tidshorisonten på en lukning 5-10 år, og dengang forventede kommunen, at det ville koste otte millioner kroner at renovere Sct. Jørgens Badet.

I august 2013 fandt kommunen 1,5 millioner kroner til at livsforlænge Sct. Jørgens Badet. Dengang var det kommunens udlægning, at en totalrenovering af Sct. Jørgens Badet burde vente til sommeren 2017 til efter, at det nye Roskilde Badet var åbnet.

Sct. Jørgens Badet er fra 1958.

relaterede artikler

Lille svømmebad overlever nyt svømmehalsbyggeri 15. august 2013 kl. 14:08