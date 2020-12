Artiklen: Endnu et byrådsmedlem smittet med corona

Endnu et socialdemokratisk byrådsmedlem er nu ramt af corona. Det er kultur- og idrætsudvalgets formand Claus Larsen fra Jyllinge, som onsdag fik et positivt svar på sin første coronatest.

- Jeg har ingen symptomer, og det er jo det, som gør den her sygdom så lumsk. Havde jeg ikke haft svar på prøven, så var jeg helt sikkert gået på arbejde, for jeg har virkelig ingen symptomer, fortæller han.

Testen fik Claus Larsen taget mandag, efter at han lørdag fik en mail om, at borgmester Tomas Breddam (S) var testet positiv.

- Jeg sad ved siden af borgmesteren til et møde sidste torsdag. Det kunne være der, jeg er blevet smittet. Han er den eneste med corona, jeg ved, jeg har været i nærheden af. Men jeg ved det jo ikke, det kunne lige så godt have været efter en tur i Kvickly, siger Claus Larsen.

- Vi har nogen, som hjælper os med indkøb. Det er lidt besværligt, men det fungerer, og vi er meget glade for hjælpen, siger han.

Claus Larsen arbejder som halinspektør i Jyllingehallerne. Han mener ikke selv, han har været til fare for gæsterne.

- Nå vi bevæger os rundt i hallerne, er det jo med mundbind. Der kan være en risiko for mine kolleger, og derfor er de alle blevet bedt om at blive testet.

- Vi håber da på at se vores gæster den 3. januar. Skolerne kommer jo, som det ser ud nu. Vi må vist bare glæde os til, at 2020 er ved at slutte, siger Claus Larsen.