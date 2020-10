Se billedserie Det kan komme til at se således ud. Det er planen, at område A bygges først, derefter område B og sidst område C ind mod Tømmergrunden.

Send til din ven. X Artiklen: Endnu et boligprojekt på vej centralt i Jyllinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endnu et boligprojekt på vej centralt i Jyllinge

Roskilde - 12. oktober 2020 kl. 19:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Endnu et boligprojekt er på vej i Jyllinge. Denne gang er det på den tomme grund mellem Møllevej, genbrugspladsen, den nye udstykning og Tømmergrunden.

Læs også: 35 almene boliger på vej i Jyllinge Nordmark

Det er en privat bygherre, som ønsker at bygge tæt-lav-boliger på hele arealet. Boligerne bliver mellem 90 og 120 kvadratmeter store og passer dermed godt ind i Jyllinge, hvor der ikke er alt for mange af den størrelse boliger. Boligerne kræver dog en ny lokalplan, som har fået nummer 689. Lokalplanen skal sikre, at minimum 25 procent af de nye boliger bliver almene.

For at undgå støjgener forventes det, at lokalplanen indeholder et krav om, at der bliver lavet støjvold både mod nord, mod øst ud mod genbrugspladsen og mod syd ud mod Møllevej.

Det er på dette område, at en privat bygherre gerne vil bygge mindre boliger.

Byggeri på arealet kan løse et andet trafikalt problem på Møllevej, nemlig udkørslen fra Tømmergrunden, hvor der for ikke så mange år siden blev bygget boliger. Udkørslen fra Tømmergrunden er ikke særlig overskuelig, og derfor vil det formentlig indgå i lokalplanen for det nye område, at udkørslen fra Tømmergrunden, som den kendes i dag, sløjfes og i stedet føres ind i den nye bebyggelse og ud ad den fælles udkørsel fra den nye bebyggelse.

Det er forhåbningen, at lokalplanen og det medfølgende kommuneplantillæg kan vedtages endeligt om cirka et års tid. Inden da er det forvaltningens vurdering, at der bør holdes et borgermøde om byggeriet. På nuværende tidspunkt er der ikke tal på, hvor mange boliger der kan bygges på området.

relaterede artikler

Ny kommuneplan: Småt med store planer for Jyllinge 11. januar 2020 kl. 17:48