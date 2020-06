Endnu en cyklist kørt ned i rundkørsel

For anden gang på under en uge er cyklist blevet ramt af en bil i en rundkørsel i Roskilde.

Her var en 41-årig mand fra Roskilde kommet kørende i en personbil ad Møllehusvej mod øst og skulle ind i rundkørslen for at køre videre ad Fælledvej.

Da han havde passeret vigelinjen, stødte han sammen med en 58-årig kvinde fra Roskilde, som kørte på cykel. Hun var forinden kørt ad Møllehusvej mod syd og skulle via rundkørslen fortsætte ligeud og videre ad Møllehusvej.