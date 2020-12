Endelig p-pladser ved »Gundsømagles« S-togsstation

I mange år har det været voldsomt småt med pladsen til bilisterne på sydsiden af Veksø Station, som er den nærmeste S-togsstation for de cirka 2500 beboere i Gundsømagle. Faktisk har pladsen været så trang, at DSB selv har registreret, at der var over 100 procent flere biler parkeret på og ved p-pladsen, end der var p-pladser til.

Men det er slut nu. Ekstra p-pladser er blevet bygget hen over efteråret, og de er nu til at tage i brug. Der er etableret rundt regnet 30 nye p-pladser, og det skulle gerne betyde, at det er slut med at parkere på græs i ankeldybt mudder for de mange bilister, som kommer til stationen fra byerne syd for Hove, Herringløse, Østrup og primært Gundsømagle, for at nævne nogle stykker.