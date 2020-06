Se billedserie Havnekontoret får plads i stueetagen, op på førstesalen, hvorfra udsigten er upåklagelig, bliver der blandt andet køkken og opholdsrum, så både andelshavere og gæstesejlere kan hygge sig. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Endelig lukker havnen munden på kritikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endelig lukker havnen munden på kritikere

Roskilde - 27. juni 2020 kl. 17:18 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig skulle det være fundet sted for noget tid siden, men lige som så meget andet blev også rejsegildet på det nye havnehus i Roskilde udskudt på grund af corona.

Fredag var det endelig muligt at holde arrangementet, og ventetiden havde den positive effekt, at det ikke kun var spærene, der var rejst. Huset er tæt på at kunne lukkes, og skillevæggene er oppe, så man kunne få et fint indtryk af, hvad det hele munder ud i.

Omkring fem år har det været undervejs, og det lader til at være hele ventetiden værd.

Indgang bliver fra roklub-siden, og i stueetagen bliver der havnekontor og et mødelokale med køkken samt tre familiebadeværelser, som gæstesejlere og andelshavere kan få koden til. Der bliver også tre offentlige toiletter, som alle kan komme til uden at komme ind i huset, og uden at have kode.

Med udekøkken Ovenpå bliver der tv-stue og køkken, hvor både gæstesejlere og andelshavere kan hygge sig. Udenfor kommer der blandt andet et udekøkken med rindende vand, så der også bliver ordentlige forhold, hvis man vil grille.

Og så indeholder havnehuset også rigeligt med depotrum samt ikke færre end to værksteder, hvilket ikke mindst havnefoged Sven Hvid glæder sig til, for hidtil har han ikke haft andet end et halvtag at arbejde under, når noget har skullet repareres.

Det er nu langtfra kun for hans skyld, at havneselskabet har valgt at erstatte det gamle og særdeles udtjente havnehus med et nyt og tidssvarende. Det er først og fremmest af hensyn til andelshaverne og gæstesejlerne.

- I fora, som sejlere læser, er der mange, der har kritiseret forholdene på Roskilde Havn, og med rette, for det var virkelig nedslidt. Vi havde tre bittesmå baderum uden vinduer og udsugning, så det var stærkt påkrævet, at der skete noget, siger Sven Hvid.

Tirsdagsklubben I løbet af den lange tilblivelsesperiode har en arbejdsgruppe udviklet projektet, startende med husets ramme på 23 gange 10 meter, hvorefter der er blevet flyttet rundt på elementerne for at kunne opfylde flest mulige ønsker. Resultatet, som er skabt i samarbejde med Mangor & Nagel, giver førsteklasses forhold, ikke kun til havnens medarbejdere og gæster, men også de frivillige i tirsdagsklubben, som gennem årene har løst mange vedligeholdelsesopgaver på havnen. Aktuelt er tirsdagsklubben ved at skifte brædder på en af broerne, og brændstoffet, de frivillige kører på, er rundstykker og morgenkaffe, som de fremover får mulighed for at indtage i nogle særdeles fornuftige rammer.

Bliver i Roskilde Dem glæder Sven Hvid sig til, at også gæstesejlerne får øjnene op for, for så vil det være slut med, at Roskilde Havn får dårlige anmeldelser på sejlernes svar på Tripadvisor.

- Om det vil få flere til sejle til Roskilde, ved jeg ikke, for der er jo stadig langt ned til Roskilde for sejlere, men når de er her, bliver de her, fordi der er så meget at opleve, siger Sven Hvid.

Det bliver dog ikke i denne sæson, alle herlighederne kan tages i brug. Indflytningen forventes først at kunne foregå til november.

relaterede artikler

Flere planer for havnen 24. maj 2013 kl. 07:43