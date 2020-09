Se billedserie Så er der endelig sat åbningsdato på den nye thairestaurant i Jyllinge, Thai Taste. Det er kokken Narong Thongdee, som kommer til at styre pander og gryder. Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Endelig åbningsdag: Hilton-kok skal lave thaimad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endelig åbningsdag: Hilton-kok skal lave thaimad

Roskilde - 04. september 2020 kl. 11:30 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været længe undervejs, men nu er det ganske vist: Der er sat en åbningsdato, som bliver tirsdag den 15. september. Dermed kommer Jyllinge på landkortet over steder, hvor man kan købe thaimad.

Det er iværksætter Mickey Skaarup fra Jyllinge Nordmark, som åbner Thai Taste i Jyllingecentret. Der er mest tale om takeaway, men vil man spise i restauranten, kan man også det.

Mickey Skaarup flyttede til Jyllinge for to år siden og så hurtigt, at der manglede thaimad i byen.

- Jyllinge er god til pizza, men ikke så forfærdelig meget andet på madsiden, så jeg tænkte, at thaimad måtte være sagen, fortæller han.

Butikken har længe stået klar, og mange har spurgt, hvornår den åbnede, og om nogen vidste noget. Men der har været gode grunde til, at åbningen er trukket ud.

- Vi ville have åbnet 1. maj, men det gik der corona i. Og jeg har ventet på arbejds- og opholdstilladelse til vores kok, som er hentet ind fra Thailand. I styrelsen, som skulle give tilladelsen, var der lang ekspeditionstid, og den blev slet ikke kortere, da vi pludselig skulle håndtere alt det med corona. Det er faktisk først i denne uge, at min kok har fået lov at komme til Danmark, siger Mickey Skaarup.

Og hvem er så denne kok? Navnet er Narong Thongdee. Han er 37 år - selv om han ser meget yngre ud - og han er uddannet kok. Seneste job var på Hiltons store hotel i Bangkok, og Narong har også arbejdet på en stribe af Thailands største golfresort. Han kommer fra Chonburi-provinsen sydøst for Bangkok.

- Man kan ikke bare hente en hvilken som helst thai til landet for at lave mad. Det tillader styrelsen slet ikke, så vi har gået efter at få en mand, som virkelig ved, hvad han laver, siger Mickey Skaarup.

Menukortet byder på thaimad, som danskere kender, men der bliver også mulighed for, at man kan sammensætte sin egen ret. Fredag er eneste dag, hvor der vil være åben fra klokken 11, og man kan købe en thaiboks. De andre dage er åbningstiden 16 til 21, bortset fra mandag, hvor der vil være lukket.

- Man kan godt spise her, men vi er mest et takeaway-sted. Spiser man her, bliver det ikke med tallerken og dug. Det bliver af de bokse, som takeaway-maden bliver serveret i, men man får udleveret et sæt bestik, forsikrer den nye restaurantejer, som til at begynde med selv betjener kunderne.