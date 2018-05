Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Endelig: Nu er der dato på indvielse af Jyllingehallerne

Roskilde - 24. maj 2018 kl. 15:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Jyllinge kan godt begynde at sætte kryds i kalenderen for nu er det endelig officielt. Der er fundet en dato for hvornår de nye Jyllingehallerne indvies.

Datoen er den 11. august. Dagen er samtidig den sidste lørdag i skolernes sommerferie.

- Vi får overdraget byggeriet i slutningen af juni, og så kan foreningerne begynde at flytte ind. Vi har virkelig været alle kalendere igennem, og det er den dag, at alle kan, siger Lars Lindskov, bestyrelsesformand i hallerne.

Hallerne arbejder med, at der bliver et kæmpe morgenbord for alle interesserede, og så kan man naturligvis få set de nye haller.

- Vi har JGI med og håber på aktiviteter overalt i hallerne denne dag, siger Lars Lindskov.

Lige nu vurderer bestyrelsen i hallerne også, om der skal holdes en fest om aftenen. Det er dog ikke besluttet endnu.

Lars Lindskov, daglig leder Claus Larsen og formand for byggeudvalget Ole Gylling ser alle frem til at komme i mål med byggeriet.

- Uden at jeg skal lyde pjevset, så har det været slidsomt. Det er ikke altid lige let at få visionære arkitekter til at spille sammen med gode håndværkere, for slet ikke at nævne alle de mange frivillige i foreningerne, som vi går og arbejder med til daglig, siger formanden.

Både forpladsen og p-pladserne ved hallerne bliver næste etaper, men de er kommunale byggeprojekter og skal derfor ikke styres af hallerne.