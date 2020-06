Så må der igen spilles minigolf på Spraglehøj. Regler om et toilet har også været med til at spænde ben for sæsonåbningen. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Endelig: Minigolfbane åbner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endelig: Minigolfbane åbner

Roskilde - 04. juni 2020 kl. 06:02 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er der både mulighed for at ramme kummen og hullerne på minigolfbanen hos Jyllinge Minigolf Klub, som efter en alt for lang »vinterlukning« endelig får lov at åbne igen på lørdag den 6. juni.

- Vi fik for et stykke tid siden lov til igen at leje køller og bolde ud, men vi har valgt at holde lukket, for kommunen havde ikke givet os lov til at åbne vores toilet. Det kan jo godt betegnes som et offentligt toilet, og derfor var der nogle regler, der skulle overholdes. Dem er der nu klarhed over, og derfor kan vi åbne, siger formand for Jyllinge Minigolf Klub, Lis Humle Jørgensen.

På lørdag klokken 13.15 kan de første kugler trille, og banen har åbent frem til klokken 17. Men modsat tidligere bliver det med tidsbestilling.

- Retningslinjerne er, at vi kun må have folk på hver anden bane af hensyn til coronasmitte. Derfor skal man tilmelde sig på vores hjemmeside til at spille. Vi sender de sidste ud på banerne klokken 15.30 for, at alle kan nå i mål inden klokken 17, siger Lis Humle Jørgensen.

Tilmelding finder sted på jyllinge-minigolf.dk

Det koster 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn at spille de 18 huller.