Loftet er ikke højt nok i stalden hos Roskilde Rideklub. Men det bliver der lavet om på, Kultur- og Idrætsudvalget har bevilliget penge til en opgradering af faciliteterne. Foto: Thomas Olsen

En vinder og en taber i kampen om puljepenge til rideklubber

Roskilde - 07. maj 2020 kl. 19:35 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kultur- og idrætsudvalget i Roskilde Kommune valgte i denne uge at tømme Puljen til kultur-, fritids, og Idrætsfaciliteter for 2020. Det skete, da udvalget skulle tage stilling til, hvordan to af kommunens rideklubber skal blive lovlige i forhold til Lov om Hestehold, hvor kravet til blandt andet højde i staldene er blevet ændret ved årsskiftet.

- Roskilde Rideklub nikkede vi ja til. Der var to løsninger, og vi valgte den dyre løsning, så tingene kan blive ordentlige, siger formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S). Han oplyser, at udover at puljen dermed er tømt for i år, så har udvalget på forhånd afsat 800.000 kroner for næste år.

Det er forventet, at renoveringen af rideklubbens stald først vil finde sted til næste år. Der bliver talt om at renovere hele stalden, hvor der sker en forøgelse af højde, nivellering af gulv samt udskiftning af bokse. Fordi man valgte den dyre løsning, bliver de originale vinduer, som er utætte, skiftet, lige som saddelrum og toiletter også får et løft. Den samlede byggesum bliver på 5.2 millioner kroner. Ejendomsafdelingens driftsmidler kommer med 1.1 millioner kroner, mens kultur- og idrætsudvalgets pulje kommer med 4,4 millioner kroner.

Hos Vindinge Rideklub er projektet noget større og dermed også dyrere for at leve op til lovkravet. Forvaltningen havde anbefalet et projekt til 7,5 millioner kroner, som blandt andet vil betyde, at en stald bliver revet ned og erstattet af en ny. Pengene kunne komme fra Puljen til kultur-, fritids, og Idrætsfaciliteter i 2021, men så ville den også være tømt.

- Vindinge sendte vi videre til det store budget. Det var et helt enigt udvalg, fortæller Claus Larsen og forklarer, at børne- og ungeudvalget heller ikke bygger nye institutioner for deres eget budget.

