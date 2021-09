Roskildes Tour-koordinator Pernille Kapler (th.) er sammen med Sif Brunemark og Andreas Hjorth klar til at byde velkommen på Stændertorvet. Foto: Jan Partoft

En sund Tour: Lørdag på torvet

Roskilde - 10. september 2021 kl. 13:58 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

På Roskildes Sundhedsdag lørdag den 11 september er kommunen også i gang med at forberede etape-starten med Tour de France næste år.

Kommunens to Tour-ansvarlige Pernille Kapler og Sif Brunemark er på Stændertorvet for at finde flere frivillige, som der skal bruges mange af for at få det store arrangement til at klappe 2. juli i 2022.

Her findes også et par motionscykler, som interesserede kan få lov at øve sig på.

Samtidig er handelsstandens fire Tour-køer blevet fjernet for vinteren. De var malet i samme farver som cykelløbets fire vindertrøjer:

Den gule førertrøje, 'Le Maillot Jaune', for løbets samlede stilling, den grønne point-trøje for spurterne, den prikkede bjergtrøje for at komme bedst gennem de høje pas samt den hvide ungdomstrøje.