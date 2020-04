Én skole vil åbne seks klassetrin på en gang

Med undtagelse af én skole følge alle Roskildes folkeskoler den overordnede plan med at lade de to yngste klassetrin starte torsdag, følge op med de to næste på mandag og lade 4.-5. klasserne starte næste onsdag.

For alle skoler gælder det dog foreløbigt, at Roskilde Kommune har fået en melding fra skoleledelsen, men at bestyrelsen mangler at godkende planen.