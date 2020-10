Hanne Huge Jensen var leder af Roskilde Kvindekrisecenter fra åbningen i 1982, til hun gik på pension i 2005, hvor dette billede blev taget. Foto: Mikael Borre

En pioner er død: Hun byggede kvindekrisecenter op fra bunden

Roskilde - 30. oktober 2020 kl. 05:13 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Tidligere leder af Roskilde Kvindekrisecenter, Hanne Huge Jensen, er død, 81 år. Hanne Huge Jensen var med til at åbne kvindekrisecenteret i Roskilde i 1982 og stod i spidsen for det frem til 2005, hvor hun gik på pension.

Det var lidt af en pioneropgave, hun påtog sig, da hun den 1. november 1981 blev ansat som leder af kvindekrisecentret.

- Det var en udfordring at skulle starte en institution fra bunden. Ingen vidste noget om kvindekrisecentre. Der var ingen erfaringer og ingen litteratur, vi kunne bruge i vores arbejde, sagde hun i et interview i DAGBLADET i 2005 i forbindelse med sin afsked.

End ikke lovgivningen havde taget højde for, at nogen kunne finde på at oprette centre for voldsramte kvinder.

- Vi kom ind under loven om forsorgshjem og lignende. Vi var »og lignende«, fortalte hun endvidere i 2005.

Ventede forgæves Kvindekrisecentret i Roskilde blev stiftet på initiativ af daværende borgmester Lisbeth Olsen, der havde støtte af et byråd, hvor over halvdelen af medlemmerne var kvinder. Hanne Huge Jensen søgte stillingen som leder og fik den og sagde farvel til jobbet som souschef på en børn-, mødre- og ungdomspension i Nordsjælland.

Op til centrets åbning var der en heftig debat, om der overhovedet ville komme nogen kvinder. Den første dag ventede den nye leder og personalet da også forgæves.

- Jeg husker tydeligt, hvordan det var at møde op den anden morgen og se, at der ikke var kommet nogen. Men i løbet af dagen kom de første to kvinder, huskede Hanne Huge Jensen.

Landets bedste Under Hanne Huge Jensens ledelse fik Roskilde Kvindekrisecenter ry for at være et af landets bedste og blev et af de mest søgte. Det var meget sigende, at andre kvindekrisecentre henviste kvinder til Roskilde, hvis de ikke havde plads.

Hun havde sine kampe med politikere og embedsmænd, når de kom med forslag, som i hendes øjne ville forringe forholdene for medarbejderne og de voldsramte kvinder. Trods de mange skæbner, hun mødte, følte hun aldrig arbejdet som en belastning.

- Jeg har aldrig taget arbejdet med mig hjem, fordi jeg har nogle dygtige og engagerede medarbejdere. Men det er også en utrolig arbejdsplads, hvor vi får lov til at se kvinderne gro og få overskud til igen at tage sig af deres børn. Når de kommer her, har de været udsat for grov vold - både fysisk, psykisk, seksuelt og økonomisk, ligesom mange af dem er blevet isoleret fra venner og familie af deres mand. Så det er dybt tilfredsstillende at se dem vokse og til sidst forlade os. Der er også megen latter i dette hus, og jeg føler selv, at jeg har lært meget af de kvinder, sagde hun til DAGBLADET.