Se billedserie Så eksklusiv kan en koncert blive. Seks tilhørere på den ene side af hækken og tre-fire stykker på den anden. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: En nummer 3 med ekstra kazoo, tak Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

En nummer 3 med ekstra kazoo, tak

Roskilde - 27. april 2020 kl. 14:39 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Når bjerget ikke kommer til Muhamed, må Muhamed komme til bjerget.

Sådan er tanken i Roskilde-bandet B-siden, der lige som alle andre bands har mere end almindeligt vanskeligt ved at komme ud at møde publikum i denne tid, hvor spillestederne er lukkede. Men hvor der er vilje, er der en vej, og den har B-siden fundet ved at bringe livemusikken ud, akkurat som var den en pizza. Du ringer, vi spiller.

Sådan var det i går, hvor bandet for anden søndag i træk stod parat med sit gear for at tage derhen at spille, hvor der var bud efter dem, og for at spille det, som kunderne valgte fra menukortet.

- En vigtig del for os er samspillet med publikum, og vi havde en god sjat bookinger hen over sommeren, som vi havde set frem til. Den boble blev sprængt, da landet lukkede, så vi var nødt til at se på, hvordan vi så kunne komme ud at få vores »fix,« siger B-sidens sanger, Simon Fogh Karlshøj.

Velgørenhed Prisen er overkommelig, for kunderne bestemmer nemlig selv, hvad de vil betale, og alt, hvad der kommer ind, forærer B-siden væk, i sidste uge til Kafé Klaus, denne dag til Børns Voksenvenner.

- Men det vigtigste for os er egentlig at komme ud at spille noget musik og opleve det sammenhold, det skaber. At det så kommer til at tjene et godt formål, kommer bare oveni, siger Mikkel Wiesner, som er bandets bassist.

B-siden har eksisteret i fire år og øver på Insp, hvor et par af medlemmerne også arbejder.

Genren er - ja, det diskuterer de selv stadig, men er indtil videre landet på at kalde det danskfolkepop, altid med en god portion humor.

- Vi har spillet stuekoncerter før og har aldrig været bange for et mindre setup, fordi vi kommer tæt på publikum, så det her minder lidt om noget, vi har gjort før. Vi kommer bare ikke indenfor - og så var vi konceptualiseret det på en lidt anden måde end andre bands, der også gerne vil ud at spille, siger Teis Thomsen, der er en af bandets to guitarister

En undtagelse Bandet havde sat seks timer af til at bringe musik ud, men da ingen rigtig bed på, da telefonen åbnede, valgte bandet at tage til Musicon, hvor musikerne følte, de skyldte en koncert.

Den blev givet på taget af Mørk Kafferisteri, som også på konceptets debutdag havde ringet efter et nummer. Så langt nåede bandet dog aldrig, fordi der var bud efter dem andre steder i byen. I stedet blev Mørk første stop på den anden udbringning.

Derpå blev telefonen åbnet for nye bestillinger, men det skulle trædes en del vande på Facebook, før tingene faldt i hak.

I løbet af ugen havde bandet fået opfordringer til at tage imod bestillinger fra Solrød og Vordingborg, men som udgangspunkt ville musikerne helst undgå at køre uden for Rosilde for at kunne nå at spille for flest muligt.

Men i sidste ende gjorde de en undtagelse, da bandets største fan, Valdemar Møller Vollbehr, ringede en bestilling ind fra Ramsølille.

Godt humør Valdemar Møller Vollbehr er kun lige blevet teenager, men har kendt bandet længe, og han stod klar ude ved vejen, da bandet trillede op foran huset.

- Første gang, jeg lagde marke til dem, var, da de var med i »DR live« og jeg kunne så, at det var et lokalt band, og jeg syntes, de lød meget gode. Senere stødte jeg på dem på Tønder Festival og Ild i Gilden og har lært dem og kende, og de er bare altid i godt humør, de drenge der, siger Valdemar Møller Vollbehr.

Han er godt tilfreds med at få besøg af B-siden, også fordi han har ventet en uge på det.

- Jeg ringede også i sidste uge for at få dem herud, men da blev det ikke til noget, fordi konceptet var, at de kun bragte ud i Roskilde by, siger Valdemar Møller Vollbehr.

Millionær i nye klæ'r Han viser musikerne ind i haven, hvor far Claus hjælper med en forlængerledning, så bassisten også har en chance for at blive hørt. De, der er hjemme, kommer ud og sætter sig - seks i alt, og Valdemar stikker også lige ind til naboen, som afbryder frokosten for at tage en trøje på og gå ud og lytte med over hækken.

- Jeg vil gerne have nummer 3. Med ekstra kazoo, bestiller Valdemar Møller Vollbbehr.

- Den kombination har vi aldrig prøvet før, konstaterer Simon Fogh Karlshøj, men bandet kaster sig ufortrødent ud i »Millionær,« som bliver tilført et ekstra instrumentalt vers undervejs med indlagt kazoosolo. Det tager kegler.

Det samme gør »Når jeg fisker.« Det er Valdemar, der bestiller, denne gang med ekstra rytmeæg og kazoo. Tilsyneladende er der flere, der betaler, men det kommer sig ikke så nøje. Ingen betaler alligevel mere, end de synes, så ingen tjekker.

Også fra den anden side af hækken bliver der bestilt en sang. Det bliver bandets allernyeste, og det kunne Pia Hjaltelin jo ikke vide, men det lyder ganske bestemt, som om den sidder lige i skabet, og næsten alle blandt publikum knipser med, når de bliver bedt om det.

Konfekt og hjemmebryg Det er tydeligt, at bandet og Valdemar kender hinanden, blandt andet fra dengang der skulle optages en musikvideo på Roskilde Racing Center. Da vandt Valdemar en konkurrence om at komme med bandet ud at køre gokart, så de har allerede en fælles historie, og Valdemar falder helt ind i den indbyrdes jargon, der er i bandet, hvor man både giver og skal kunne tåle at få en gang røg.

- Når det nu var herud, vi skulle, sagde jeg i bilen, at så måtte Valdemar i det mindste give et glas saftevand, sagde Simon Fogh Karlshøj efter de første tre numre.

- Nej, svarede Valdemar hurtigt - men min far brygger jo øl, så det kan være, I kan smage!

Og så måtte Claus Mølle Vollbehr ind at finde noget af den mørke hjemmebryg frem, og værterne bør også på den lækreste konfekt, så der var både noget til ørerne og til ganen der i haven i Ramsølille.

Da musiksulten hos familien Vollbehr var stillet, gik B-siden igen live på Facebook, og 10 minutter senere var bandet på vej til Svogerslev, som endte med at blive de sidste stop.

Næste søndag er bandet klar igen, måske med lidt justeringer i konceptet, så andre områder også kan få glæde af udbringningen af livemusik. Det overvejer bandet lige det næste par dage, men ud at spille, det skal de nok komme. Spørgsmålet er bare hvor.