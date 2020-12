Julehandlen er en vigtig redningskrans for Roskildes butikker, men de afgørende uger kan blive hårdt ramt af nye restriktioner. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

En mavepuster til bymidten

Roskilde - 07. december 2020 kl. 12:34 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

- Det kunne stort set ikke ramme på et værre tidspunkt end her to uger før jul, hvor mange stadig mangler at få købt julegaver.

Sådan siger formanden for Roskilde Handel, Torben Stevold, om de nye restriktioner i Roskilde og 37 andre kommuner.

Butikkerne kan stadig holde åbent, men også de vil kunne mærke manglen på caféer og restauranter. For ligesom julebelysningen er det at gå ind og få noget at lune sig på en del af den samlede hyggepakke, når man går på juleindkøb.

- Det er jo fandeme en del af folkesjælen, siger Torben Stevold.

Han ærgrer sig, men forstår godt myndighedernes bekymring over udviklingen.

- Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kan for at sikre os i de her tider, og så kommer det her. Hvis det er vurderingen fra sundhedsmyndighederne, bliver vi selvfølgelig nødt til at rette ind, men det er hårdt, siger han.bind i hele det offentlige rum, siger Torben Stevold.

Lokal nethandel Forårets nedlukning kostede bymidten meget, men optimismen vendte tilbage med feriepengene og Black Friday, som fik nogen til at lægge flere penge i butikkerne.

Men julehandlen står normalt for omtrent 30 procent af butikkernes omsætning, og vigtigheden er bestemt ikke blevet mindre i dette coronaår, hvor julen kunne redde noget af det tabte.

- Det har været en hæderlig jul indtil nu. Butikkerne kan selvfølgelig mærke, at kunderne har brugt de enkelte butikkers webshop noget mere, men det er da glædeligt, at kunderne tænker over, hvilken webshop de bruger, når de ikke vil komme i den fysiske butik, siger Torben Stevold.

De fysiske butikker har i en årrække forsøgt at indrette sig efter den fremvoksende nethandel. Det er kun blevet mere aktuelt af coronasituationen, som har fået flere til at opdage, hvor nemt det er at handle online.

- Det, vi troede først ville ske om fire år på nethandlen, er sket i 2020. Det er et kvantespring, der er sket, så det er sidste udkald, hvis man ikke er digitalt til stede, siger handelsformanden.

Han mener, at det nethandlen, der skal redde de fysiske butikker. Udfordringen er at få kunderne til at handle lokalt på nettet i stedet for at lade penge fosse til udenlandske webbutikker.