Som kunstner er Poul Erik Bermann ikke bange for at tænke stort og have store armbevægelser, og det tilskriver han sin baggrund som sælger. Her ses han ved sit maleri "Det globale hjertetræ". Foto: Kim Rasmussen

En kunstner skal sælge sig selv - men til ikke alle

Kunst har altid spillet en stor rolle i Poul Erik Bermanns liv, men i de første 50 år af hans liv var det udelukkende i beskuerens rolle. Han færdedes hjemmevant i kunstens verden, så et hav af udstillinger og opsøgte store kunstnere i deres atelierer, men tanken om selv at prøve kræfter med det skræmte ham. Det ændrede sig, da en kunstnerven i 2007 stak Poul Erik Bermann lærreder, staffeli, pensler og maling og gav ham besked på at gå i gang.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her