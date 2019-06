Christian Juhl er ikke længere bare en jyde-kandidat i Roskilde. Efter at have været her så ofte, siden han første gang blev opstillet i 2011, bliver han genkendt og accepteret som lokal kandidat. Foto: Kristian Jørgensen

En jysk arbejder i Roskilde

Deres erfaring er, at det faktisk får flere vælgere i boligområderne til at stemme, hvis man lige banker på og husker dem på det. Især ved dette valg, hvor mange indvandrere er blevet skræmt af Rasmus Paludans budskaber, er det en øjenåbner for mange, at de ved at bruge deres stemme kan gøre Stram Kurs' indflydelse mindre.

Det er søndag eftermiddag, og Christian Juhl er ved at pakke sammen efter et valgarrangement i Byparken, men valgkampens fjerdesidste dag fortsætter i Hedeboparken, hvor han skal stemme dørklokker med Åge Skovrind fra Enhedslisten i Roskilde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her