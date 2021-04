Se billedserie Der blev løftet et øjenbryn eller to fra de roskildensere som fredag formiddag trak frisk luft i Ringen, for i søen var to dykkere hoppet i vandet for at hjælpe naturen og disc-golfklubben. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

En helt speciel niche inden for affaldsindsamling: Se resultatet

Roskilde - 17. april 2021 kl. 19:11 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Roskilde: Ian Nielsen kommer op af vandet iført tørdragt og svømmefødder og tømmer det medbragte net. De første cirka 20 discs - bedre kendte som frisbees - bliver tømt ud på jorden, inden han vendte de store andefødder og kommer tilbage i vandet.

Det er formiddag og Ian og hans ven Jacob - begge lyder de efternavnet Nielsen - er ved at tømme søen i Roskilde Ring for disc-golfernes efterladenskaber.

På land står Thor Birgisson fra Roskilde Discgolf Klub.

- Naturen skal jo ikke belastes af, at vi er sportsfolk med for stor tiltro til egne evner, griner han.

Disc-golferne finder nemlig glæde i at de kan kaste over søen i forsøget på at finde den kortest mulige vej til næste kurv.

- Og som du kan se, så er vores tiltro til at kunne kaste langt nok, ofte noget større end vores egentlige evner, siger han imens dykker nummer to er på vej op fra søen med endnu et fyldt net.

Cirka 250 discs - frisbees om du vil - blev der hentet op af Ringsøen. Foto: Thor Birgisson

Sidste forrige fredag brugte de tre mænd en time på at hente cirka 100 discs op fra Ringsøen, i dag ender udbygget på cirka 250 styk, læg dertil en cykel, et bildæk, noget plexiglas, et par underbukser, en indkøbsvogn og en del flasker.

- Der står også en havebænk derned, men den er for tung til at vi kan få den op, lyder det fra en af de to dykkere.

- Vi mener jo lige som resten af Danmark, at plastik ikke hører hjemme i naturen, så vi vil gerne rydde op efter os selv. Næste gang så hopper vi i Trekronersøen og ser om troen på egne evner har været lige så stor der, som den er her i Ringsøen, siger Thor Birgisson. Det er hans forhåbning, at disc-golfklubben en gang om året kan få dykkere i de to lokale søer, så deres legetøj kan komme på land.

Inden for disc-golfverdenen er det kutymen, at man har navn og telefonnummer på sine discs.

- Dem der har et mobilnummer, får en sms og vil kunne hente deres discs i vores klubhus, resten sætter vi til salg, så får vi også en skærv vi kan støtte dykkerne med, siger Thor Birgisson.

Dykkerne hjælper nemlig frivilligt til. De kommer fra Roskilde Frømandsklub og det koster trods alt lidt, at få fyldt trykflaskerne.