En god historie skal ikke gemmes

Roskilde Bibliotek vil gerne fejre fortællingens dag søndag 24. januar og fortællerne Annemarie Krarup og Mette Jørgensen fra Roskilde Fortællerlaug stod klar til at møde op på biblioteket for at komme med deres historier. Men her spænder corona-restriktionerne ben for et fysisk arrangement på biblioteket. Fortællerne kommer stadig, men det bliver i stedet som en online udgave på Roskilde Bibliotekernes hjemmeside søndag 24. januar mellem klokken 13 og 15. Man kan bare følge linket her.