Én dømt for drab på Jonas - 17-årig slipper med dødsvold

Roskilde - 26. august 2021 kl. 10:03 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det var et drab, da 26-årige Meick Patrick Sørensen stak Jonas Drewsen ihjel på en sti foran den 31-årige førtidspensionists hjem i Gundsømagle.

Retten i Roskilde har torsdag morgen kendt den tidligere Bandidos-supporter skyldig i drab - og ikke grov vold med døden til følge, som han erkendte.

Nævningene begrunder dommen for manddrab med, at Meick Patrick Sørensen tildelte Jonas Drewsen samtlige af de 13 knivstik og snitsår, der slog ham ihjel. Heriblandt et fem centimeter dybt stik i halsen og et 13 centimeter dybt stik i brystkassen.

Meick Patrick Sørensen har forklaret, at hans kniv var syv centimeter lang, og der skulle derfor en vis kraft til for at tilføre hans offer et 13 centimeter dybt stiksår. I det hele taget måtte den dømte have indset det for overvejende sandsynligt, at Jonas Drewsen ville dø antallet af stik, deres placering og kraft.

Den dømte tog dommen fattet i retslokalet i Herfølge, hvor 30-40 tilhørere - pårørende til både Jonas Drewsen og de tiltalte - overværede domsafsigelsen.

En 17-årig mand var også tiltalt for drab, men er kendt skyldig i grov vold med døden til følge.

Han tildelte Jonas Drewsen flere slag, men spørgsmålet er, om han var ansvarlig for knivdrabet? Den 17-årige vidste ikke, at Meick Patrick Sørensen havde en kniv med, men han måtte undervejs i overfaldet have erkendt, at der var en kniv, og hvad den blev brugt til.

Meick Patrick Sørensen trak den, så snart de kom ind i Jonas Drewsens stue, og den 17-årige slog Jonas, mens han blev tildelt de dødelige stik. Belysningen og mængden af blod på stedet, som vidner så et øjeblik efter stikkene, gør det usandsynligt, at han ikke vidste, hvad der foregik. Han dømmes dog ikke for drab, da han ikke gøres ansvarlig for placeringen og kraften af knivstikkene.

En anden 17-årig er kendt skyldig i medvirken til vold, da han sad i bilen under overfaldet. Alt peger på, at han var klar over, at Jonas Drewsen skulle have en røvfuld, men ikke at der var en kniv involveret.

Straffen er ikke udmålt endnu. Det bliver den senere på dagen.

